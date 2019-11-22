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Уволил директора Центра им. Сербского и-за поддержки дорогих справок для водителей Минздрав

08:57 22.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Экс-руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения Татьяна Клименко ранее дала положительный отзыв на реформу. Планировалось, что водители будут сдавать больше анализов, что привело бы к удорожанию медсправки.

Уволил директора Центра им. Сербского и за поддержки дорогих справок для водителей Минздрав
21 ноября в Бердске у нарколога было столпотворение

Директор Центра психиатрии и наркологии имени Владимира Петровича Сербского лишилась должности после того, как поддержала новую систему медицинского осмотра водителей. Соответствующий указ подписала министр Вероника Скворцова.

Экс-руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения Татьяна Клименко ранее дала положительный отзыв на реформу. Планировалось, что водители будут сдавать больше анализов, что привело бы к удорожанию медсправки.

Клименко работала в центре Сербского с 1980 года, начав с должности младшего научного сотрудника. С 2012 по 2015 год она также была помощником министра здравоохранения.

Как сообщал Ruposters, ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу новой системы медосмотра и напомнил, что многим это будет не по карману. После этого Минздрав отложил ее введение в силу.

Источник: Рупостерс

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От редакции

Почему уволили?

Аноним, 22 ноября 2019 09:27
НВР: потому что рейтинги у солнцеликого уже совсем никакие. Надо как-то поднимать. А для этого надо кого-то показательно наказать ибо это в новинку - столько лет он этого никогда и ни за что не делал.

Но ближний круг (Скворцова) - неприкасаемые. В общем Клименко эта стрелочницей пошла
Аноним, 22 ноября 2019 09:32
вообще-то еще не мешало бы вспомнить что нам на каждом шагу жужжат что у нас на наши налоги медицина бесплатная . Если государство хочет 100% охватить водителей медосмотром пусть вспомнит о бесплатной медицине для народа и сделает эти комиссии бесплатными.
Аноним, 22 ноября 2019 10:27
А В.Скворцова осталась в стороне? Ведь это она подписала указ! Вот она где справедливость!

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