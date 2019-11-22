Уволил директора Центра им. Сербского и-за поддержки дорогих справок для водителей Минздрав

Экс-руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения Татьяна Клименко ранее дала положительный отзыв на реформу. Планировалось, что водители будут сдавать больше анализов, что привело бы к удорожанию медсправки.

21 ноября в Бердске у нарколога было столпотворение

Директор Центра психиатрии и наркологии имени Владимира Петровича Сербского лишилась должности после того, как поддержала новую систему медицинского осмотра водителей. Соответствующий указ подписала министр Вероника Скворцова.

Экс-руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения Татьяна Клименко ранее дала положительный отзыв на реформу. Планировалось, что водители будут сдавать больше анализов, что привело бы к удорожанию медсправки.

Клименко работала в центре Сербского с 1980 года, начав с должности младшего научного сотрудника. С 2012 по 2015 год она также была помощником министра здравоохранения.

Как сообщал Ruposters, ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу новой системы медосмотра и напомнил, что многим это будет не по карману. После этого Минздрав отложил ее введение в силу.

Источник: Рупостерс