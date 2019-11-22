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Видео стрельбы разъяренного мужа с балкона в Ленинградской области появилось в Сети

10:15 22.11.2019 Фото: скриншот видео
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На записи слышны выстрелы, а также видны яркие вспышки с балкона 4 этажа жилого дома. В записи к видео сказано, что выстрелы слышны у дома № 5 на Школьном переулке.

Видео стрельбы разъяренного мужа с балкона в Ленинградской области появилось в Сети
В Сети появилось видео стрельбы с балкона в Ленинградской области

Администраторы группы «Колтуши» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео стрельбы с балкона одного из домов в деревне Колтуши (Ленинградская область).

На записи слышны выстрелы, а также видны яркие вспышки с балкона 4 этажа жилого дома. В записи к видео сказано, что выстрелы слышны у дома № 5 на Школьном переулке.



Как сообщили изданию 47news в пресс-службе ГУ МВД по региону, в квартире, с балкона которой были слышны выстрелы, задержали мужчину 39 лет. У него изъяли оружие, похожее на автомат. По данным полиции, инцидент произошел из-за семейного конфликта. В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: РБК

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