Прятал под одежду и выносил элитный алкоголь из супермаркетов житель Новосибирска

Как выяснили сотрудники полиции, часть похищенной алкогольной продукции подозреваемый сбыл, потратив вырученные денежные средства на собственные нужны, часть употребил сам.

Полицейскими задержан подозреваемый в серии краж элитной алкогольной продукции

В ноябре в полицию поступила информация о кражах дорогостоящей алкогольной продукции в магазинах Заельцовского и Центрального районов Новосибирска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе – при изучении записей с камер наблюдения, сотрудниками полиции был установлен и задержан ранее не судимый 35-летний житель Новосибирска. Установлено, что подозреваемый совершил кражи 8 и 11 ноября из супермаркетов на улицах Гоголя, Красный проспект и Кропоткина. Похищенное мужчина проносил мимо кассы, спрятав по одеждой. Общая сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, часть похищенной алкогольной продукции подозреваемый сбыл, потратив вырученные денежные средства на собственные нужны, часть употребил сам.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», которые в дальнейшем будут объединены в одно производство.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.



Источник: МВД по НСО