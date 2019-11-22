Впала в кому 9-летняя девочка упавшая в яму общественного туалета в Краснодаре

На теле ребенка обнаружены следы побоев. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища.

На теле ребенка обнаружены следы побоев

Девятилетняя школьница доставлена в больницу в Краснодар из Новокубанска. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы, чтобы помочь организму восстановиться. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ссадины мягких тканей головы и туловища. К расследованию происшествия присоединилась краевая прокуратура, которая проводит проверку.

По словам местных жителей, мать девочки ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем, проводит время в сомнительных компаниях. Пропажу дочери она не заметила, решив, что девочка находится у бабушки. Тревогу забили учителя, которые, почувствовав неладное, пришли домой к ученице.

Источник: livekuban.ru