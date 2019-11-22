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Пейте супрастин: Отказали в лечении умиравшей от инфаркта педиатру в родной больнице в Твери

14:00 22.11.2019 Фото: pixabay.com
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Врач горбольницы № 6 умерла после того, как ее коллеги не смогли трижды поставить верный диагноз и отказали в госпитализации. Медик проработала в этой больнице около двадцати лет.

Пейте супрастин: Отказали в лечении умиравшей от инфаркта педиатру в родной больнице в Твери
В Твери врач умерла от инфаркта: ее не стали лечить в больнице, где она проработала 20 лет

Врач-педиатр горбольницы № 6 Твери умерла после того, как ее коллеги не смогли трижды поставить верный диагноз и отказали в госпитализации. Медик проработала в этой больнице около двадцати лет.

Как пишет «МБХ медиа», вечером 30 октября педиатр Нина Азизова почувствовала себя плохо — у нее болело в области сердца — и вызвала скорую помощь. Бригада привезла ее в Тверскую городскую больницу № 6, где сама Азизова проработала последние 19 лет. Однако коллеги ей не оказали медицинской помощи. В приемном покое Азизову никто даже не осмотрел. Когда через час приехавшая дочь попросила помощи у кардиолога, тот ей ответил: «Я не знаю, что с вашей матерью». Даже не осмотрев пациентку, ей отказали в госпитализации, посоветовав пить противоаллергический препарат «Супрастин».

По дороге домой состояние педиатра лишь ухудшилось. Она даже не смогла сама подняться в свою квартиру. Родственники снова вызвали «скорую». Приехавшие медики выписали Азизовой «Глицин» и снова отказали в госпитализации. Когда скорую помощь вызвали в третий раз, прибывшая бригада уже констатировала смерть. Женщина, которую лечили «Супрастином» и «Глицином», умерла от инфаркта.

Дочь умершего врача Алена Азизова написала заявление в полицию на действия врачей. Его переправили в СКР по Тверской области, тот начал проверку. Районная прокуратура отказалась разбираться в ситуации, посоветовав девушке обратиться в Минздрав. Уголовное дело пока не возбуждено.

В посмертной характеристике заведующая отделением написала про Азизову, что она «с большим вниманием и тактом относилась к больным, пользовалась среди них и сотрудников заслуженным уважением».

Источник: znak.com

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От редакции

Нонсенс?

Бердчанин, 22 ноября 2019 14:29
Советская медицина кончилась. Путинская медицина осталась. Имитация деятельности. И много пиара!

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