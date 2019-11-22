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Ушел в двухнедельный отпуск мэр Бердска Евгений Шестернин

13:30 22.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Его обязанности до 6 декабря исполняет первый зам Владимир Захаров. Предположительно, глава города во время отдыха не покинет пределы Новосибирской области.

Ушел в двухнедельный отпуск мэр Бердска Евгений Шестернин
Мэр Бердска Евгений Шестернин

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин находится в очередном отпуске. Его обязанности сейчас исполняет вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Евгений Анатольевич вернется в свой рабочий кабинет 9 декабря. Отпуск у мэра продлится с 21 ноября по 6 декабря включительно.

Дробный отпуск — по две недели — практикуют руководители Бердска. Первый замглавы Захаров отдыхал в этом году две недели. Он надеется использовать оставшиеся дни отпуска до конца 2019-го:
— Посмотрим по обстоятельствам.

По словам Владимира Николаевича, управление городом построено так, что и в отсутствие градоначальника «механизм работает, как часы»:
— Все работает четко. С главой есть постоянная связь.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», во время зимнего отпуска Евгений Шестернин не собирается покидать пределы Новосибирской области.

В 2019 году глава города отдыхал в феврале, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И тоже две недели. До этого бердский градоначальник уходил в отпуск в конце сентября 2018 года.

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