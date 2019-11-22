Ушел в двухнедельный отпуск мэр Бердска Евгений Шестернин

Его обязанности до 6 декабря исполняет первый зам Владимир Захаров. Предположительно, глава города во время отдыха не покинет пределы Новосибирской области.

Мэр Бердска Евгений Шестернин

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», глава города Евгений Шестернин находится в очередном отпуске. Его обязанности сейчас исполняет вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Евгений Анатольевич вернется в свой рабочий кабинет 9 декабря. Отпуск у мэра продлится с 21 ноября по 6 декабря включительно.

Дробный отпуск — по две недели — практикуют руководители Бердска. Первый замглавы Захаров отдыхал в этом году две недели. Он надеется использовать оставшиеся дни отпуска до конца 2019-го:

— Посмотрим по обстоятельствам.

По словам Владимира Николаевича, управление городом построено так, что и в отсутствие градоначальника «механизм работает, как часы»:

— Все работает четко. С главой есть постоянная связь.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», во время зимнего отпуска Евгений Шестернин не собирается покидать пределы Новосибирской области.

В 2019 году глава города отдыхал в феврале, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И тоже две недели. До этого бердский градоначальник уходил в отпуск в конце сентября 2018 года.