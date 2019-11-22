Путин: Создавали оружие не имеющее аналогов погибшие сотрудники «Росатома» и Минобороны

Путин позднее в августе сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.



Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники «Росатома» и представители Минобороны под Северодвинском, не имеющей мировых аналогов, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.

«Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете», — сказал Путин в четверг на церемонии вручения в Кремле орденов Мужества вдовам специалистов, погибших в августе при испытаниях под Северодвинском (эти ордена жертвам взрыва присудили посмертно).

Президент, обращаясь к семьям погибших, сказал, что эти специалисты «вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление». По словам президента, «речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами».

«Мы все ими гордимся и всегда будем помнить об этом, будем помнить о них», — подчеркнул Путин. Он выразил вдовам свои соболезнования. Президент отметил, что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело. «На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие», — сказал глава государства.

«Особая миссия»

По словам Путина, у погибших была, «действительно, особая миссия». «Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу — это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что каждый из посмертно награжденных был блестящим и талантливым специалистом, испытателем экстра-класса. «И каждый (из них — ИФ) внес свой незаменимый вклад в укрепление российского государства», — заявил глава государства. Путин считает, что эти посмертные ордена должны по праву храниться в семьях погибших.

Он отметил, что все люди смертны, но важно, как человек прожил жизнь. «Ваши близкие прожили свою жизнь достойно», — сказал президент. Путин заверил, что и он сам, его коллеги всегда готовы будут оказать поддержку семьям погибших под Северодвинском специалистов.

После этого общение главы государства с родственниками погибших продолжилось в неформальной обстановке за чаепитием.

Загадочный взрыв под Северодвинском

8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе в Архангельской области произошел инцидент с человеческими жертвами. «Росатом» позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек — пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался. После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

13 августа президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете «Скайфолл». «Взрыв российского «Скайфолла» заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом (где проводилось испытание — ИФ), но и далеко за его пределами», — заявил Трамп.

Путин позднее в августе сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

В октябре в Госдепе США говорили, что взрыв в Неноксе произошел при подъеме со дна моря крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Имела место «неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна», заявил зампомощника госсекретаря Томас Динанно.

Источник: Интерфакс