Разогнать экономику страны попытаются новой комиссией в России

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития разработало пакет структурных реформ, реализация которых критически необходима для ускорения российской экономики. Для оперативного управления Максим Орешкин предложил создать в правительстве новую структуру.

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Их проведением займется правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы над реформами министерство предлагает создать новый специальный орган управления. Соответствующие предложения министра экономического развития Максима Орешкина изложены в письме первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, который возглавляет комиссию по экономическому развитию. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Предполагается, что возглавит подкомиссию сам Орешкин, рассказал РБК федеральный чиновник (в пресс-службе Минэкономразвития отказались от комментариев). Основными функциями подкомиссии по замыслу должны стать рассмотрение материалов о реализации структурных реформ (в том числе разногласий в правительстве по ним), формирование предложений по дальнейшим необходимым мерам, подготовка заключений о ситуации в экономике.

В 2019 году российская экономика, по прогнозу правительства, вырастет на 1,3%, в следующем — на 1,7%. Прогнозы независимых организаций колеблются возле отметки 1,5%. Но с 2021 года темпы роста ВВП России должны превысить трехпроцентный порог, что соответствует среднему росту мировой экономики.

Экономисты РАНХиГС и Института Гайдара указывали на избыточный оптимизм прогноза в условиях сохранения внешних рисков, снижения цен на нефть, жесткой бюджетной политики. Подскок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснован и малообъясним, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Потолок роста российского ВВП в 2021–2022 годах составляет 1,5–2%, полагает он.

Главные направления структурных реформ

Максим Орешкин предлагает провести первое заседание правительственной комиссии по экономическому развитию с новыми задачами в середине декабря и в дальнейшем собираться ежемесячно. На первом заседании министр предлагает утвердить главные направления структурных реформ.

План работы комиссии, разработанный министерством (есть у РБК), состоит из шести блоков:

улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционного спроса;

повышение эффективности рынка труда;

развитие конкуренции;

технологическое и инновационное развитие;

финансирование (в том числе развитие долгосрочных пенсионных накоплений, развитие ипотечного рынка и т.д.);

увеличение рынка сбыта российских товаров и услуг.

Ключевой задачей комиссии, согласно концепции Минэкономразвития, должна стать «координация государственной политики по управлению совокупным спросом». Ранее Орешкин говорил, что конечный спрос в экономике сейчас слабый, в 2019 году экономика недосчитается не менее 1 трлн руб. совокупного спроса. Задача управления совокупным спросом требует взаимоучета экономической политики правительства и денежно-кредитной политики ЦБ, объясняет федеральный чиновник. В дискуссиях о роли ЦБ Орешкин говорил, что, по существу, у Банка России одна задача — поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем таргету по инфляции 4%.

Инвестиционно ориентированная модель

Минэкономразвития рассчитывает на переход экономики к «инвестиционно ориентированной модели роста», следует из плана. Чтобы увеличить долю инвестиций в ВВП до 25% (сейчас примерно 21%), в министерстве хотят через улучшение инвестклимата повысить желание частного сектора вкладывать деньги в проекты, поднять норму сбережения домохозяйств и увеличить инвестиционную направленность госрасходов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Сбережения призваны трансформироваться в долгосрочные инвестиции. Сейчас норма сбережения в России, по оценкам ЦБ, находится на уровне около 9% — с начала года она выросла, но остается ниже средних уровней 2015–2017 годов.

В частности, Минэкономразвития планирует сформировать механизм финансовой поддержки регионов, которые предоставляют бизнесу инвестиционные налоговые вычеты. Орешкин уже говорил, что проблема с вычетами для предприятий, инвестирующих в основные средства, в том, что регионы теряют часть доходов по налогу на прибыль, но не хотят лишаться стабильного источника доходов. Поэтому федеральный центр должен компенсировать регионам потери от такого вычета. По данным Deloitte (.pdf), по состоянию на 12 ноября ввести инвестиционный вычет решили 27 регионов, однако на практике эти льготы пока предоставляются крайне редко.

Доля «инвестиционных расходов» федерального бюджета должна вырасти до 6% от общих расходов; доля инвестиционных расходов регионов — до 15%. Под инвестиционными расходами понимается сумма затрат на капитальное строительство и бюджетных субсидий на капстроительство. В 2019 году на них приходится примерно 4,5% расходов федерального бюджета (или порядка 850 млрд руб.).

Оба механизма — по федеральной поддержке регионов, предоставляющих инвестиционные льготы, и по увеличению инвестиционных расходов бюджетов — должны быть подготовлены к началу декабря 2019 года.

Рост инвестиций нельзя рассматривать как единственное условие для разгона экономики, предупреждает заместитель директора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов. Предприятия накопили внушительный объем средств на счетах. По итогам 2018 года сальдированная чистая прибыль российских компаний выросла на 46,6%, а инвестиции в основной капитал увеличились лишь на 4,3%. Главные причины, почему предприятия не вкладывают накопленное, — недостаток внутреннего спроса, неопределенность экономической ситуации и высокие налоги, показывают опросы Росстата. В обрабатывающих производствах средний уровень загрузки мощностей — 65%. «Нет смысла наращивать инвестиции, закупать новые станки и открывать цеха, если старые мощности не загружены», — указал Миронов. По его мнению, параллельно с предложенными мерами нужно стимулировать спрос за счет осторожного, но последовательного снижения ключевой ставки и еще более осторожной активизации инвестирования накопленных в ФНБ резервов.

Борьба за рабочую силу

Экономически активное население России продолжает убывать: в третьем квартале года численность рабочей силы сократилась в годовом выражении на 1 млн — до 75,6 млн человек. Это связано с демографическими вызовами — сокращением рождаемости, усиливающейся естественной убылью и старением населения.

В условиях дефицита рабочей силы Минэкономразвития предлагает продолжать снижать уровень безработицы в экономике (цель — 3,6% к 2024 году) за счет прежде всего борьбы со структурной безработицей в 20 регионах с самыми низкими показателями занятого населения. Добиться этого предполагается за счет механизма социального контракта, содействия началу предпринимательской деятельности и организации опережающего профессионального обучения.

Приток высококвалифицированных кадров министерство рассчитывает обеспечить за счет упрощения получения гражданства иностранными выпускниками российских вузов. Весной 2020 года Минфин совместно с Минтрудом внесет в правительство законопроект, понижающий НДФЛ с трудовых доходов налоговых нерезидентов с 30 до 13%.

Еще один ресурс для увеличения экономической активности ведомство видит в женщинах, имеющих детей дошкольного возраста. Уровень занятости среди молодых мам должен возрасти с 66,5% в 2019 году до 68,5% к 2024 году. Для этого женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, предполагается дать возможность переобучиться и повысить квалификацию, в регионах — создать дополнительные места в яслях.

Для повышения производительности труда и благополучия людей необходимо не просто повышение уровня занятости в экономике и дальнейшее снижение безработицы (которая и так пребывает на исторически низких уровнях), а рост высокопроизводительной занятости, полагает директор Центра трудовых исследований Владимир Гимпельсон. В планах Минэкономразвития ничего не говорится про то, как компании будут создавать новые рабочие места и ликвидировать устаревшие рабочие места в условиях неработающих институтов, экономической неопределенности, инвестиционных рисков, падения потребительского спроса. «Все названные меры возможны, но они вряд ли что-то могут изменить на рынке труда. При нынешних уровнях занятости и безработицы резервов высокопроизводительного труда практически не остается», — предупреждает эксперт.

Уменьшить государство в экономике

Еще один пункт плана — снижение доли государства в экономике. ЦСР и РАНХиГС подсчитывали, что к 2019 году доля госсектора в России достигла 47% ВВП. По плану министерства этот показатель должен ежегодно сокращаться на 1 п.п. и опуститься до 42% к 2024 году. Цель может показаться не столь амбициозной, но в условиях стабильно разрастающегося госсектора даже перелом этого тренда будет считаться успехом.

Нужен запрет как на прямое, так и косвенное приобретение государством акций и долей предприятий на конкурентных рынках, уверен заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. «Наблюдается опасная тенденция, когда компании с госучастием покупают контрольные пакеты крупных успешных частных предприятий», — отметил он. Другая крайне непростая проблема — как привлечь инвесторов к приватизации госкомпаний. «Приватизация должна проводиться не крупными пакетами, а через биржу с привлечением миноритарных акционеров и средств населения и в идеале — прямых иностранных инвестиций», — считает Ведев.

К началу 2020 года должен быть принят закон, запрещающий деятельность унитарных предприятий в конкурентных отраслях, а к 2021 году — закон, который предоставит Банку России возможность частичной продажи акций санированных банков через такие форматы, как конкурс с предъявлением к инвесторам дополнительных требований, прямая продажа одному инвестору и публичное размещение акций на бирже, следует из плана.

Источник: РБК