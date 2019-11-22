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Фейсом об тейбл: била головой о парту и учебником по голове пятиклассника учитель английского в Тамбове

20:51 22.11.2019 Фото: www.pexels.com
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Причина избиения — плохо знал урок, суд обязал 53-летнего педагога выплатить штраф в 40 тысяч рублей.

Фейсом об тейбл: била головой о парту и учебником по голове пятиклассника учитель английского в Тамбове
26 сентября 2018 года во время урока английского языка в пятом классе учитель, выявив у 11-летнего учащегося низкий уровень знаний предмета, ударила его головой о столешницу парты, затем несколько раз по голове учебным пособием

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летней женщине бывшему учителю одной из школ Рассказовского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), сообщает сайт СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 26 сентября 2018 года во время урока английского языка в пятом классе учитель, выявив у 11-летнего учащегося низкий уровень знаний предмета, ударила его головой о столешницу парты, затем несколько раз по голове учебным пособием. В результате применения педагогом недозволенных методов воспитания ребенку причинены моральные страдания и физическая боль.

В настоящее время учитель уволена из образовательного учреждения в связи с применением методов воспитания, связанных с физическим насилием над личностью обучающегося.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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От редакции

Почему учитель так поступил?

Новый мэр, 22 ноября 2019 21:14
А потом детине не хотят идти в школу и сводят счёты с жизнью. А чего только 40 000 руб, а об парту её головой?!
Аноним, 22 ноября 2019 21:32
У нас в стране рынок и либерализм.
Вот попробуйте в Бердске дать объявление: Плачу 40.000 р. за незнание английского языка и избиение головой об парту.
Поверьте, сбегутся не только ученики, но и родителей на заработки притащат.
Новый мэр, 22 ноября 2019 22:49
Не согласен,дебилов много конечно,но они как правило сейчас все при должностях,но порядочных больше

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