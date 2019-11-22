Фейсом об тейбл: била головой о парту и учебником по голове пятиклассника учитель английского в Тамбове

26 сентября 2018 года во время урока английского языка в пятом классе учитель, выявив у 11-летнего учащегося низкий уровень знаний предмета, ударила его головой о столешницу парты, затем несколько раз по голове учебным пособием

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летней женщине бывшему учителю одной из школ Рассказовского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), сообщает сайт СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 26 сентября 2018 года во время урока английского языка в пятом классе учитель, выявив у 11-летнего учащегося низкий уровень знаний предмета, ударила его головой о столешницу парты, затем несколько раз по голове учебным пособием. В результате применения педагогом недозволенных методов воспитания ребенку причинены моральные страдания и физическая боль.

В настоящее время учитель уволена из образовательного учреждения в связи с применением методов воспитания, связанных с физическим насилием над личностью обучающегося.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.