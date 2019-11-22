Поле чудес: шокирующие подарки в коллекции Леонида Якубовича

Скульптура писающего дрозда, телефонный справочник и другие подарки, которые шокировали не только публику, но и самого Якубовича.

Неприличные подарки Леониду Якубовичу в «Поле чудес»

Все, кто не приезжают на «Поле чудес», радуют Леонида Аркадьевича. Песни и пляски – обязательная часть программы. Но ещё более неотъемлемой традицией стала фраза: «Подарки в студию!». Причём не всегда они приличные, понятные и даже приятные.

Царская шапка

Точнее некое её подобие. Ведь до реальной шапки, да ещё и царской, этой выкройке так и не суждено было стать. Этот презент вообще является выкройкой шапки Мономаха на миллиметровой бумаге. Мужчина, который преподнёс её Якубовичу, признался, что хотел сделать полноценную копию. Но что-то в его задумке пошло не так. Поэтому он решил, что сделает такой подарок, ведь не зря же он столько ночей корпел над ним.

10 соток земли

Рядом с Магаданом. Гость шоу «Поле чудес» решил, что не будет поступать, как все. Ведь в основном на программу везут вкусности со всей России. Кто-то радует икрой, другие дарят урожай с огорода. А вот этот подарок поистине удивил Леонида Якубовича. Ведь до этого (да и после) никто никогда не дарил ведущему «Поле чудес» целых 10 соток земли под Магаданом.

Кусок асфальта с рисунком

Приехать на «Поле чудес» с ребёнком – ещё одна традиция. Обычно детей пытке подвергает Леонид Якубович, который заставляет отвечает на не всегда удобные вопросы. А затем ребятишки поют, танцуют, исполняют творческие номер, в общем. Но вот удивили родители одного малыша, которые на программу привезли кусок асфальта с рисунком. Полное, конечно, безумие. Но для родителей было, видимо, важно похвастать талантом своего отпрыска, раз уж им удалось добиться извлечь часть дорожного покрытия в своём городе.

Телефонный справочник

Да необычный, а тот, из которого вычеркнуты номера и имена всех, кто когда-либо на тот момент участвовал в «Поле чудес». Ни Якубович, ни телезрители так и не смогли понять замысел этого презента. Но тем не менее этот справочник до сих пор хранится в музее телепередачи. Стоит только позавидовать целеустремлённости этого гостя – ведь программа в эфире уже 19 лет, только представьте, сколько участников ему пришлось найти!

Скульптура «Писающий дрозд»

На одной из передач в студию принесли скульптуру «Писающий дрозд». Она стала подарком Якубовичу, который, мягко говоря, был шокирован, узнав происхождение этого произведения искусства. Ведь оно выполнено из сухого навоза. Настоящее безумие, не правда ли?

Источник: МедикФорум