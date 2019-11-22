22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Поле чудес: шокирующие подарки в коллекции Леонида Якубовича

23:18 22.11.2019 Фото: wikimedia.org
0

Скульптура писающего дрозда, телефонный справочник и другие подарки, которые шокировали не только публику, но и самого Якубовича.

Поле чудес: шокирующие подарки в коллекции Леонида Якубовича
Неприличные подарки Леониду Якубовичу в «Поле чудес»

Все, кто не приезжают на «Поле чудес», радуют Леонида Аркадьевича. Песни и пляски – обязательная часть программы. Но ещё более неотъемлемой традицией стала фраза: «Подарки в студию!». Причём не всегда они приличные, понятные и даже приятные.

Царская шапка

Точнее некое её подобие. Ведь до реальной шапки, да ещё и царской, этой выкройке так и не суждено было стать. Этот презент вообще является выкройкой шапки Мономаха на миллиметровой бумаге. Мужчина, который преподнёс её Якубовичу, признался, что хотел сделать полноценную копию. Но что-то в его задумке пошло не так. Поэтому он решил, что сделает такой подарок, ведь не зря же он столько ночей корпел над ним.

10 соток земли

Рядом с Магаданом. Гость шоу «Поле чудес» решил, что не будет поступать, как все. Ведь в основном на программу везут вкусности со всей России. Кто-то радует икрой, другие дарят урожай с огорода. А вот этот подарок поистине удивил Леонида Якубовича. Ведь до этого (да и после) никто никогда не дарил ведущему «Поле чудес» целых 10 соток земли под Магаданом.

Кусок асфальта с рисунком

Приехать на «Поле чудес» с ребёнком – ещё одна традиция. Обычно детей пытке подвергает Леонид Якубович, который заставляет отвечает на не всегда удобные вопросы. А затем ребятишки поют, танцуют, исполняют творческие номер, в общем. Но вот удивили родители одного малыша, которые на программу привезли кусок асфальта с рисунком. Полное, конечно, безумие. Но для родителей было, видимо, важно похвастать талантом своего отпрыска, раз уж им удалось добиться извлечь часть дорожного покрытия в своём городе.

Телефонный справочник

Да необычный, а тот, из которого вычеркнуты номера и имена всех, кто когда-либо на тот момент участвовал в «Поле чудес». Ни Якубович, ни телезрители так и не смогли понять замысел этого презента. Но тем не менее этот справочник до сих пор хранится в музее телепередачи. Стоит только позавидовать целеустремлённости этого гостя – ведь программа в эфире уже 19 лет, только представьте, сколько участников ему пришлось найти!

Скульптура «Писающий дрозд»

На одной из передач в студию принесли скульптуру «Писающий дрозд». Она стала подарком Якубовичу, который, мягко говоря, был шокирован, узнав происхождение этого произведения искусства. Ведь оно выполнено из сухого навоза. Настоящее безумие, не правда ли?

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смотрите ли вы еще "Поле чудес"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бросили курить? Какие способы помогут отчистить легкие от влияния сигарет
23:35 22-11-2019
Бросили курить? Какие способы помогут отчистить легкие от влияния сигарет
Поле чудес: шокирующие подарки в коллекции Леонида Якубовича
23:18 22-11-2019
Поле чудес: шокирующие подарки в коллекции Леонида Якубовича
Астероид- убийца динозавров может вновь упасть на Землю
23:09 22-11-2019
Астероид- убийца динозавров может вновь упасть на Землю
Ламинирование волос: вред или польза?
22:37 22-11-2019
Ламинирование волос: вред или польза?
Песков о головорезах: Кремль не знает и не имеет отношения к шокирующим кадрам казни в Сирии 2
22:26 22-11-2019
Песков о головорезах: Кремль не знает и не имеет отношения к шокирующим кадрам казни в Сирии
Детские травмы вызывают пограничное расстройство личности во взрослом возрасте
22:26 22-11-2019
Детские травмы вызывают пограничное расстройство личности во взрослом возрасте
Первые признаки рака мозга: трудности речи, изменение походки и черт лица
22:13 22-11-2019
Первые признаки рака мозга: трудности речи, изменение походки и черт лица
Подруга доцента-Наполеона Соколова Катрин: он привязал меня к стулу, бил, подносил утюг к лицу, пинал
22:07 22-11-2019
Подруга доцента-Наполеона Соколова Катрин: он привязал меня к стулу, бил, подносил утюг к лицу, пинал
Уволил директора Центра им. Сербского из-за поддержки дорогих справок для водителей Минздрав 5
20:57 22-11-2019
Уволил директора Центра им. Сербского из-за поддержки дорогих справок для водителей Минздрав
Фейсом об тейбл: била головой о парту и учебником по голове пятиклассника учитель английского в Тамбове 3
20:51 22-11-2019
Фейсом об тейбл: била головой о парту и учебником по голове пятиклассника учитель английского в Тамбове