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Лишать водительских прав без суда сможет ГИБДД

16:09 24.11.2019 Фото: pixabay.com
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Медицинские организации обяжут сообщать ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов.

Лишать водительских прав без суда сможет ГИБДД
ГИБДД сможет лишать водительских прав по состоянию здоровья без суда

МВД России подготовило поправки сразу в несколько законов, согласно которым медицинские организации обяжут сообщать ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов.
В России разработаны поправки в ряд законов, согласно которым ГИБДД сможет лишить автомобилиста прав по состоянию здоровья до истечения срока действия водительского удостоверения. Соответствующая позиция содержится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

МВД России подготовило поправки сразу в несколько законов, в том числе «О безопасности дорожного движения», «Об охране здоровья граждан». Изменения предусматривают введение единой электронной медицинской справки для ГИБДД, однако владелец при желании сможет запросить бумажный аналог.

Таким образом, при получении или замене водительских прав представлять медицинское заключение больше не понадобится, так как всю необходимую информацию о здоровье ГИБДД будет запрашивать у медицинских организаций через единую электронную систему.
При этом Госавтоинспекция будет получать данные о противопоказаниях к вождению того или иного автомобилиста. К примеру, если при посещении поликлиники у водителя обнаружат подобные заболевания или состояния, то данные об этом поступят в единую систему, а сам автомобилист будет направлен на внеочередную медкомиссию.

Подтверждение диагноза станет основанием для аннулирования прав. Кроме того, если в течение одного месяца автомобилист не пройдет обследование, то его также лишат водительского удостоверения. По данным «Коммерсанта», новый закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года. Напомним, на данный момент лишать прав по состоянию здоровья может только суд на основании иска прокуратуры.
Сейчас россияне обязаны проходить медкомиссию при поступлении в автошколу, а также при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия (удостоверения выдаются на 10 лет). Кроме этого поход к врачам необходим при возврате удостоверения, если водитель лишался права управления автомобилем по решению суда.

Источник: Autonews

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