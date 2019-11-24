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Здоровье / Общество

Средства от изжоги: алоэ вера, банан, йогурт

16:03 24.11.2019 Фото: pxhere.com
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Не существует единственного пищевого продукта, который может предотвратить или полностью подавить кислотный рефлюкс или изжогу, но некоторые пищевые продукты могут помочь облегчить «ожог», вызванный кислотой.

Средства от изжоги: алоэ вера, банан, йогурт
Если изжога замучила вас в одной из южных экзотических стран, то имейте в виду, что папайя, благодаря энзимам, хорошо справляется с кислотным рефлюксом

Кислотный рефлюкс характеризуется такими симптомами, как вздутие живота и изжога. Он доставляет крайне неприятные ощущения, но главная опасность связана с тем, что если его не лечить на раннем этапе, оно может перейти в хроническую форму, что повлияет на качество жизни. Эти 3 продукта стоит употреблять после начала приступа, или чтобы предотвратить его появление.

Не существует единственного пищевого продукта, который может предотвратить или полностью подавить кислотный рефлюкс или изжогу, но некоторые пищевые продукты могут помочь облегчить «ожог», вызванный кислотой.

Сок алоэ вера

Сок  алоэ вера обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь ослабить раздражение пищевода, вызванное кислотным рефлюксом.

Банан

Банан, который имеет низкое содержание кислоты (в отличие от многих других фруктов), может помочь человеку, страдающему от кислотного рефлюкса, так как он «прилипает» к раздраженной слизистой пищевода.

Йогурт

Молочные продукты, такие как йогурт или кефир иногда уменьшают симптомы кислотного рефлюкса. Ешьте простой йогурт или кефир без добавления сахара или добавьте немного меда для сладости (если необходимо).

Папайя

Если изжога замучила вас в одной из южных экзотических стран, то имейте в виду, что папайя, благодаря энзимам, хорошо справляется с кислотным рефлюксом.

«Папайя содержит фермент папаин, который может помочь с пищеварением. Исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн предполагают, что протеолитические ферменты папайи и содержание клетчатки также являются хорошим источником короткоцепочечных жирных кислот, которые являются «самым важным продуктом ферментации».
Источник: МедикФорум
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