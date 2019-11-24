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Рвутся трубы: 118 высоток, школа, три детсада и дом милосердия остались без тепла из-за коммунальной аварии в Новосибирске

00:32 24.11.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО
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СГК сообщает, что ремонт, в зоне которого в основном находятся в улицы Забалуева, Колхидская, Невельского и Филатова, планируется завершить к шести утра 24 ноября.

Рвутся трубы: 118 высоток, школа, три детсада и дом милосердия остались без тепла из за коммунальной аварии в Новосибирске
В Новосибирске устраняют коммунальную аварию

Аварийно-восстановительные бригады Сибирской генерирующей компании (СГК) устраняют дефект на участке теплотрассы по улице Фасадная в Новосибирске. Ситуация находится на контроле администрации Ленинского района города.

Под снижение параметров тепла из-за аварии попали 118 многоквартирных домов, а также школа, три детских сада и дом милосердия. СГК сообщает, что ремонт, в зоне которого в основном находятся в улицы Забалуева, Колхидская, Невельского и Филатова, планируется завершить к шести утра 24 ноября.

Всего в работах задействованы силы 44 человека и 13 единиц техники, включая три бригады СГК. Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Новосибирской области будет контролировать ход аварийно-восстановительных работ до их завершения.

За минувшую неделю это уже вторая авария на теплотрассах Новосибирска.

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