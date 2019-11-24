Два водителя погибли в массовом ДТП на трассе Р-255 под Новосибирском

Один из них — водитель «Toyota Camry» в возрасте 42 лет скончался в больнице. Трое человек находятся в Болотнинской Центральной районной больнице.

Погибли двое и трое серьезно пострадали в массовом ДТП на трассе Р-255 под Новосибирском

23 ноября в 11.30 На автодороге Р-255 в Болотнинском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей, сообщает ГУ МВД по НСО.

По уточненной информации, водитель автомобиля «Hyundai Avanta» 1994 г.р. двигался со стороны г. Болотное в сторону Новосибирска. В пути следования, совершая маневр обгона грузового автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Toyota Camry». После удара «Toyota Camry» отбросило на грузовой автомобиль, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 24-летний пассажир автомобиля «Toyota Camry». В медицинское учреждение с травмами различной степени были доставлены четыре человека. Один из них — водитель «Toyota Camry» в возрасте 42 лет скончался в больнице.

Трое человек находятся в Болотнинской Центральной районной больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.