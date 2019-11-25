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Чувство брезгливости вызвали заявления Киева о «кошмарящей» Европу военной базе в Крыму

13:45 25.11.2019 Фото: pixabay.com
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал выдумками сравнение полуострова с российской военной базой. И посоветовал генштабу Украины лучше думать, как наладить добрососедские отношения с Россией и прекратить войну на Донбассе.

Чувство брезгливости вызвали заявления Киева о кошмарящей Европу военной базе в Крыму
Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года

Ранее глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен РФ для «господства в Средиземном море», а российская военная база на полуострове будет «кошмарить всю Европу и Северную Африку».

«Это все их очередные выдумки. Где Крым, а где Средиземное море? Причем здесь одно к другому. Там совершено не понимают географию и то, что они болтают. Все это вызывает лишь чувство брезгливости. Они видимо ляпают языком, лишь бы ляпать. У нас есть чем заниматься и мы на них не отвлекаемся», — сказал РИА Новости Фикс.

Вице-спикер посоветовал генштабу Украины лучше думать, как наладить добрососедские отношения с Россией и что сделать, чтобы прекратить войну на Донбассе против своего народа.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Источник: РИА Новости

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Средиземное море далековато?

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