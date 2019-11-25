Накажет 23 чиновника за лживые сведения о доходах власть Бердска

Муниципальным служащим как минимум вынесут выговор. В их отчетах нашлись нарушения антикоррупционного законодательства.

23 чиновника предоставили недостоверные сведения о доходах

Накажет чиновников, скрывших свой доход в ежегодных отчетах, власть Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова 22 ноября. Она же возглавляет комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в мэрии Бердска.

— Все эти случаи мы рассмотрим на комиссии. Накажем тех, кто предоставил неполные сведения вплоть до выговора, — заверила Жанна Шурова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура Бердска проверила отчеты руководителей и служащих муниципальных органов о доходах и расходах за 2018 год. В отчетах нашлись нарушения антикоррупционного законодательства.

Старший помощник прокурора Бердска Юлия Золотарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что в рамках прокурорской проверки установлено: 23 чиновника предоставили недостоверные сведения о доходах за 2018 год.

— 19 муниципальных служащих администрации Бердска, один сотрудник управления финансов и налоговой политики горадминистрации, 3 сотрудника административно-технической инспекции Бердска и 12 руководителей муниципальных учреждений предоставили недостоверные сведения в своих справках о доходах за 2018 год, — резюмировала Юлия Золотарева.

Наиболее типичными нарушениями являются: отражение неполных сведений о счетах, открытых в банках и иных кредитных организациях, а также недостоверные сведения о полученных в отчётном периоде доходах. По результатам проверки прокурор Бердска Роман Сивак внес представления мэру Бердска Евгению Шестернину, а также его подчиненным, которые предоставили ложную информацию о доходах. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Стоит отметить, что все муниципальные и государственные служащие обязаны публично отчитываться о своих доходах и имуществе каждый год.