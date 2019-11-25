25.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Накажет 23 чиновника за лживые сведения о доходах власть Бердска

12:00 25.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
8 0

Муниципальным служащим как минимум вынесут выговор. В их отчетах нашлись нарушения антикоррупционного законодательства.

Накажет 23 чиновника за лживые сведения о доходах власть Бердска
23 чиновника предоставили недостоверные сведения о доходах

Накажет чиновников, скрывших свой доход в ежегодных отчетах, власть Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова 22 ноября. Она же возглавляет комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в мэрии Бердска.

— Все эти случаи мы рассмотрим на комиссии. Накажем тех, кто предоставил неполные сведения вплоть до выговора, — заверила Жанна Шурова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура Бердска проверила отчеты руководителей и служащих муниципальных органов о доходах и расходах за 2018 год. В отчетах нашлись нарушения антикоррупционного законодательства.

Старший помощник прокурора Бердска Юлия Золотарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что в рамках прокурорской проверки установлено: 23 чиновника предоставили недостоверные сведения о доходах за 2018 год.

— 19 муниципальных служащих администрации Бердска, один сотрудник управления финансов и налоговой политики горадминистрации, 3 сотрудника административно-технической инспекции Бердска и 12 руководителей муниципальных учреждений предоставили недостоверные сведения в своих справках о доходах за 2018 год, — резюмировала Юлия Золотарева.

Наиболее типичными нарушениями являются: отражение неполных сведений о счетах, открытых в банках и иных кредитных организациях, а также недостоверные сведения о полученных в отчётном периоде доходах. По результатам проверки прокурор Бердска Роман Сивак внес представления мэру Бердска Евгению Шестернину, а также его подчиненным, которые предоставили ложную информацию о доходах. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Стоит отметить, что все муниципальные и государственные служащие обязаны публично отчитываться о своих доходах и имуществе каждый год.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ошиблись?

Аноним, 25 ноября 2019 12:05
Фио с указанием должности огласить
Аноним, 25 ноября 2019 12:20
Каким образом наша Бердская власть их накажет?
Французской гильотиной или как Путин наказал своих государственных воров, которые по его выражению "всё-равно половину разворуют" - грустной улыбкой своему жалкому остроумию?
Аноним, 25 ноября 2019 12:47
"вплоть до выговора"... занавес!
увольнять нужно без всяких лишних вопросов.
Аноним, 25 ноября 2019 14:13
Был в такой ситуации в бытность госслужашим. А история была в следующем. В далеком 1995 брал в Сбере кредит, банк открыл 2 счета для погашения кредита, один кредитный, другой дебетовый. В 1998 кредит закрыл, написал заявления о закрытии всех счетов. В 201... году при проверке декларации прокурором выяснилось, что сбер дебетовый счет не закрыл и соответственно мной он указан не был. Как следствие недостоверные сведения и палка прокурору. Ну так что, умник, уволить наверное меня надо было за такое сокрытие данных? Больше чем уверен что почти все залетные примерно так же из-за банков сейчас выговоры выхватят
Аноним, 25 ноября 2019 14:33
Все счета сейчас можно видеть в личном кабинете банка. И закрытые и действующие. Так что не вспоминайте далекий 1998. Сейчас "все прозрачно", как любят у нас говорить.
Да уж, 25 ноября 2019 12:53
Ага, гильотину, особенно, когда чиновник предоставляет в отношении себя все сведения достоверные и указывает название банка за 2018 год, где у него открыт счет, а банк меняет название в январе 2019 года и соответственно прокурорский работник начинает осуществлять проверку за 2018 год в 2019 году, и,очень прикольно сообщает о нарушении - что чиновник не сообщил о том, что у него открыт счет в 2018 году в банке с новым наименованием!!!!!
Чиновник то пояснит прокурору, что нарушения то и не было никакого, что прокурору нужно было учесть факт переименования одного и того же банка но уже в 2019 году, но это же более кропотливо, а вот статистика о выявленных якобы нерадивых чиновниках куда важнее и еще останется для СМИ !!!
Аноним, 25 ноября 2019 13:15
Наказание должно быть как минимум увольнение, а не вплоть до выговора, иначе всё это театр абсурда...
Александр, 25 ноября 2019 13:23
Как накажет то? пальчиком пригрозит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мужчины не скрывают курортные романы. А дамы скрывают
14:37 25-11-2019
Мужчины не скрывают курортные романы. А дамы скрывают
Симптомы дефицита витамина D
14:33 25-11-2019
Симптомы дефицита витамина D
Жанна Агузарова после пластики поразила поклонников
14:31 25-11-2019
Жанна Агузарова после пластики поразила поклонников
Убил и расчленил: при попытке выбросить части тела в мусорку задержан житель Кузбасса
14:30 25-11-2019
Убил и расчленил: при попытке выбросить части тела в мусорку задержан житель Кузбасса
БердскДомашняя аптечка: Что должно быть всегда под рукой
14:15 25-11-2019
Домашняя аптечка: Что должно быть всегда под рукой
Российский софт на смартфоны и компьютеры должны устанавливать при продаже цифровой техники
14:00 25-11-2019
Российский софт на смартфоны и компьютеры должны устанавливать при продаже цифровой техники
Чувство брезгливости вызвали заявления Киева о "кошмарящей" Европу военной базе в Крыму
13:45 25-11-2019
Чувство брезгливости вызвали заявления Киева о
БердскНачался суд по громкому делу об убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска в Кемерове 1
13:34 25-11-2019
Начался суд по громкому делу об убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска в Кемерове
Бердск«Нет вопроса — нет ответа»: вице-мэр Захаров объяснил отказ отвечать людям на публичных слушаниях в Бердске
13:30 25-11-2019
«Нет вопроса — нет ответа»: вице-мэр Захаров объяснил отказ отвечать людям на публичных слушаниях в Бердске
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
13:21 25-11-2019
Бесплатные объявления Бердска и Искитима