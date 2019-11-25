13-место занял российский дуэт на детском Евровидение

Песенный конкурс выиграла представительница Польши. На втором месте представитель Казахстана, а на третьем – Испании. Во время репетиции российский певец упал в обморок.

Детское Евровидение выиграла представительница Польши

Представительница Польши Виктория Габор стала победительницей международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2019», финал которого прошел в городе Гливице.

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 278 баллов. На втором месте представитель Казахстана, а на третьем – Испании.

Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.

Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место с 72 баллами. Во время первой репетиции в Гливице на сцене Arena Gliwice Ооржак упал в обморок, его доставили в больницу, где он сутки находился под наблюдением врачей. Несмотря на это, российский участник смог выступить на конкурсе.

В 2017 году 14-летняя российская участника Детского Евровидения Полина Богусевич заняла первое место с 188 баллами.

Источник: РИА Новости