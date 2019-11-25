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Труп под обломками сгоревшей дачи в СНТ «Восток-1» нашли спасатели в Бердске

11:59 25.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пожар, унесший жизнь 32-летнего бердчанина, произошел днем 22 ноября. Погибшим оказался родственник хозяина дачи.

Труп под обломками сгоревшей дачи в СНТ «Восток 1» нашли спасатели в Бердске
Тело бердчанина нашли под обломками дома

Пожар, унесший жизнь 32-летнего бердчанина, произошел днем 22 ноября в СНТ «Восток-1». Погибшим оказался родственник хозяина дачи. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник пожарной службы Бердска Алексей Ковалев, 10 огнеборцев боролись с пожаром на протяжении трех часов.

— После обеда поступило сообщение о возгорании в мансарде дома по ул. Заречной. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС нашли тело погибшего. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность печного оборудования, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОНД Бердска Николай Степоненков сегодня, 25 ноября.

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