Труп под обломками сгоревшей дачи в СНТ «Восток-1» нашли спасатели в Бердске

Тело бердчанина нашли под обломками дома

Пожар, унесший жизнь 32-летнего бердчанина, произошел днем 22 ноября в СНТ «Восток-1». Погибшим оказался родственник хозяина дачи. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник пожарной службы Бердска Алексей Ковалев, 10 огнеборцев боролись с пожаром на протяжении трех часов.

— После обеда поступило сообщение о возгорании в мансарде дома по ул. Заречной. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС нашли тело погибшего. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность печного оборудования, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОНД Бердска Николай Степоненков сегодня, 25 ноября.