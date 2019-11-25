Обезглавленный труп мужчины в женской одежде обнаружили на рельсах в Чите

Обезглавленное тело мужчины в женской одежде обнаружено на ж/д-путях

Машинист грузового поезда нашёл обезглавленное тело мужчины в женской одежде на железнодорожном переезде в Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте.

«В 1.15 ночи в часть поступила информация от машиниста грузового поезда, который проезжал по переезду и у платформы увидел тело. Он подумал, что это женщина. После приезда сотрудников было установлено, что это 35-летний житель Лесного городка», — уточнили в пресс-службе.

На мужчине была женская одежда, а также при нём была сумочка, а рядом на голове парик. Материалы дела переданы в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Источник: chita.ru