Как получить больничный «задним числом»?

Открыть больничный „задним“ числом могут в том случае, если сотрудник отсутствовал на работе по болезни, к врачу в поликлинике не обращался, но его посетил медицинский работник на дому.

Если больной не был освидетельствован медицинским работником, выдавать больничный за прошедшие дни не допускается

Медицинские организации выдают больничные листки в соответствии с порядком, который установило Минздравсоцразвития. Согласно п. 14 приказа N 624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» от 29 июня 2011 г., больничный выдают в тот день, когда врач установил временную нетрудоспособность, либо в день закрытия. Например, больничный лист выдают в день обращения, если человек направляется на лечение в другую медорганизацию. Продлевает и закрывает листок врач той медицинской организации, в которую человека направили на лечение (п. 6 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н).

Сотрудник должен предъявить больничный листок на работе в день выхода, подтверждая таким образом основания своего временного отсутствия (п. 1 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н). Выдавать листки нетрудоспособности вправе только те медицинские организации, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность. На сайте Росздравнадзора есть список всех больниц и поликлиник, которые вправе выдавать больничные.

Можно ли получить больничный «задним» числом?



Если больной не был освидетельствован медицинским работником, выдавать больничный за прошедшие дни не допускается. Однако есть случаи, когда врач может оформлять официальный больничный лист с подтверждением «задним» числом. Например, если врач посещает пациента на дому — при вызове фиксируется сам факт обращения за медицинской помощью и необходимости оформления листка временной нетрудоспособности, а сам документ оформляется, уже когда больной является в поликлинику.

Как сказано в приказе Минздравсоцразвития, выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшее время может осуществляться в исключительных случаях по решению врачебной комиссии при обращении гражданина в медицинскую организацию или посещении его медицинским работником на дому. (п. 14. в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н).

«Если пациент обращается в медицинскую организацию спустя несколько дней, то лист нетрудоспособности за прошедшие дни не откроют, так как этот документ выдается непосредственно в день визита к врачу. Открыть больничный „задним“ числом могут в том случае, если сотрудник отсутствовал на работе по болезни, к врачу в поликлинике не обращался, но его посетил медицинский работник на дому. Такой вариант обусловлен именно временем обращения. Если же человек заболел вчера и отсутствовал на работе по причине болезни, то обратиться за медицинской помощью он также должен был вчера. Если человек плохо себя чувствует, то не возбраняется вызвать скорую помощь. Врачи зафиксируют факт обращения, и даже если не потребуется госпитализация, то факт обращения будет зафиксирован. На следующий день вся информация будет передана в районную поликлинику, и пациента уже будет ждать врач, имея данные об обращении к врачам. Правом выдачи больничного „задним“ числом также наделена врачебно-трудовая комиссия, которая принимает решение на основании объективных выводов о несвоевременном обращении в лечебное учреждение», — говорит юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко.

Больничный «задним» числом могут оформить, если сотрудник находился в командировке за границей и заболел там. Оформить больничный он может, если предоставит комиссии подтверждающие документы, выданные зарубежным медицинским учреждением. Все документы должны пройти процедуру легализации (проверка законности бланка и всех штампов). После этого они подаются на рассмотрение врачебной комиссии, которая принимает окончательное решение об открытии больничного.

Источник: Аргументы и факты