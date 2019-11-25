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Недвижимость / Общество

Падает спрос на большие загородные коттеджи

22:20 25.11.2019 Фото: pxhere.com
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За первое полугодие 2019 года на рынок загородной недвижимости Московского региона не вышло ни одного проекта с коттеджами.

Падает спрос на большие загородные коттеджи

Большие коттеджи стали хуже продаваться

Качественных лотов на первичном рынке загородной подмосковной недвижимости за год стало меньше примерно на четверть, а в целом объем экспозиции уменьшился на 13 процентов. В третьем квартале на рынке появилось 16 новых поселков, посчитали эксперты «ИНКОМ-Недвижимость».

— Показатель вполне соответствует динамике выхода проектов в предыдущих кварталах (14-17 поселков), что можно расценивать как позитивный знак, — полагает руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов. — Есть еще один признак стабильности, но уже не столь благоприятный: среди проектов, появившихся за последние три месяца, лишь один застроен коттеджами, остальные же представляют собой земельные наделы.

Участки без подряда (УБП), обеспеченные коммуникациями и инфраструктурой, в дефиците, а среди поселков с застройкой доля готового предложения и вовсе составляет лишь 5 процентов.

— Одной из главных проблем первичной «загородки» остается острый дефицит готового предложения, — указал Дмитрий Таганов. — Среди поселков с застройкой можно насчитать не более 5 процентов проектов, где после покупки дома есть возможность хотя бы приступить к его ремонту, а поселки с объектами «под ключ» и вовсе единичны. Даже в формате УБП готовых проектов, то есть имеющих все коммуникации, дороги, освещение и т.д., не больше 20 процентов.

По данным «Метриум», на рынке загородной недвижимости Московского региона более половины предложения экспонируется в элитных коттеджных поселках — 56,1 процента. Четверть предложения продается в поселках комфорт-класса — 23,7 процента, немногим меньше — в бизнес-классе (20,2 процента).

С точки зрения географии больше четверти предложений приходится на Рублево-Успенское направление. Примерно равные доли у Киевского, Дмитровского и Новорижского направлений (23,7 процента, 22,9 процента и 22,3 процента соответственно).

Для стимуляции спроса застройщики предлагают скидки, их средней размер — 15-20 процентов

— В третьем квартале 2019 года на первичном рынке загородной недвижимости Московского региона наблюдалось некоторое оживление — в реализацию поступил один коттеджный поселок, также предложение пополнилось за счет вывода дополнительных объемов в существующих проектах, — рассказал управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов.

За первое полугодие 2019 года на рынок загородной недвижимости Московского региона не вышло ни одного проекта с коттеджами. По словам Менжунова, в последние годы загородный сегмент находится в стагнации из-за того, что основной объем предложения на рынке не соответствует требованиям клиентов. «Современный покупатель не готов платить за большую площадь коттеджа, которой он не будет пользоваться», — пояснил эксперт. Для стимуляции спроса застройщики вынуждены делать значительные скидки, размер которых составляет в среднем 15-20 процентов, а на некоторые наименее ликвидные лоты может достигать и 50-60 процентов. «Тем не менее есть спрос на качественные эксклюзивные дома и недорогие поселки с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью», — заключил Илья Менжунов.

Источник: РГ

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