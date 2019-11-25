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200 тысяч рублей составляет средний размер банковского вклада Россиянина

22:50 25.11.2019 Фото: pxhere.com
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Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).

200 тысяч рублей составляет средний размер банковского вклада Россиянина
Общий прирост банковских вкладов в РФ в период с первого октября 2018 года по первое октября 2019-го увеличился на 9 процентов

Специалисты зафиксировали рост банковских вкладов в России в этом году по сравнению с 2018 годом.

Средний размер банковского вклада россиян сейчас составляет 200 тысяч рублей. Общий прирост банковских вкладов в РФ в период с первого октября 2018 года по первое октября 2019-го увеличился на 9 процентов или 2,4 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные рейтинга.

Первая в списке — Москва (822 тысячи рублей). Второе место в рейтинге осталось за Санкт-Петербургом (420,6 тысячи рублей). Тройку лидеров замкнула Магаданская область с показателем в 317,8 тысячи рублей.

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).

Источник: РГ

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