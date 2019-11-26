26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Мигрирующая депрессия: Родственники могут быть в ответе

11:30 26.11.2019 Фото: Википедии
0

Угнетенное состояние, не связанное со стрессом, может иметь наследственное происхождение или возникнуть из-за гормонального сбоя. Такая депрессия мигрирует из поколения в поколение.

Мигрирующая депрессия: Родственники могут быть в ответе
Устройство против депрессии запустили в продажу в Великобритании

Не всякая депрессия связана со стрессом или потрясением. Если причину угнетенного состояния не удается объяснить ни самому человеку, ни специалисту, присмотритесь к родственникам. Возможно, это – генетическая предрасположенность, которая мигрирует из поколения в поколение. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.

«Эндогенная депрессия – это состояние, не связанное с внешней средой человека, оно обусловлено личными психическими проблемами. Это может быть некое наследуемое, генетически обусловленное состояние, которое передается от родителя к ребенку и дальше мигрирует в поколении как наследуемый симптом, генетически наследуемое расстройство», – отметил врач.

Так же причиной депрессии может служить гормональный сбой.

«Мы знаем, что состояние психики человека зависит от его гормонального статуса. Такой гормон, как серотонин, и нарушение его метаболизма, приводят к расстройствам настроения. В этом случае назначается психотропный препарат, который регулирует уровень серотонина в головном мозге», – объяснил Евгений Фомин.

Врач-психиатр уточнил, что эндогенную депрессию нельзя путать с реактивной. Реактивная депрессия – реакция психики на внешние раздражители.

«Например, потеря близкого человека, болезнь, какое-то серьезное потрясение, стрессовая ситуация. Человек реагирует на это событие угнетенным состоянием своей психики. Из такой депрессии легче выйти и даже выйти самостоятельно. Это про то, что говорят «время лечит», постепенно яркость события затирается, и люди приучаются с этим жить. Но, если через край, и человек понимает, что не справляется, у него выходят все симптомы депрессии клинического состояния, то, конечно, он идет либо к психотерапевту, а если совсем невмоготу, то к психиатру», – сказал врач.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы замечали депрессию у своих родных?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Больше денег на покупку экологичных автобусов даст муниципалитетам правительство Новосибирской области
12:30 26-11-2019
Больше денег на покупку экологичных автобусов даст муниципалитетам правительство Новосибирской области
СМИ: За растление малолетних задержали священника-педофила в Еврейской автономной области
12:15 26-11-2019
СМИ: За растление малолетних задержали священника-педофила в Еврейской автономной области
БердскПоджог: Сожгли выброшенные оконные рамы на третьем этаже общежития в Бердске
12:14 26-11-2019
Поджог: Сожгли выброшенные оконные рамы на третьем этаже общежития в Бердске
БердскЗа кражу 10 батарей и полотенцесушителей из дома в Раздольном 2 года и 7 месяцев условно на двоих получили воры в Бердске
12:00 26-11-2019
За кражу 10 батарей и полотенцесушителей из дома в Раздольном 2 года и 7 месяцев условно на двоих получили воры в Бердске
С 1 млрд рублей начнется строительство синхротрона в научном центре Новосибирска в 2020 году 1
11:45 26-11-2019
С 1 млрд рублей начнется строительство синхротрона в научном центре Новосибирска в 2020 году
Мигрирующая депрессия: Родственники могут быть в ответе
11:30 26-11-2019
Мигрирующая депрессия: Родственники могут быть в ответе
Улучшить нацпроекты предложила команда управленцев из Новосибирской области
11:29 26-11-2019
Улучшить нацпроекты предложила команда управленцев из Новосибирской области
Чем обрадовать и удивить коллег в Новогодней суете?
11:25 26-11-2019
Чем обрадовать и удивить коллег в Новогодней суете?
Утонченная фигура к Новому году
11:18 26-11-2019
Утонченная фигура к Новому году
БердскЧтобы у детей было все хорошо, пожелал мамам Бердска актер театра «Глобус» Александр Липовской
11:15 26-11-2019
Чтобы у детей было все хорошо, пожелал мамам Бердска актер театра «Глобус» Александр Липовской