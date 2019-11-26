Мигрирующая депрессия: Родственники могут быть в ответе

Угнетенное состояние, не связанное со стрессом, может иметь наследственное происхождение или возникнуть из-за гормонального сбоя. Такая депрессия мигрирует из поколения в поколение.

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Не всякая депрессия связана со стрессом или потрясением. Если причину угнетенного состояния не удается объяснить ни самому человеку, ни специалисту, присмотритесь к родственникам. Возможно, это – генетическая предрасположенность, которая мигрирует из поколения в поколение. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.

«Эндогенная депрессия – это состояние, не связанное с внешней средой человека, оно обусловлено личными психическими проблемами. Это может быть некое наследуемое, генетически обусловленное состояние, которое передается от родителя к ребенку и дальше мигрирует в поколении как наследуемый симптом, генетически наследуемое расстройство», – отметил врач.

Так же причиной депрессии может служить гормональный сбой.

«Мы знаем, что состояние психики человека зависит от его гормонального статуса. Такой гормон, как серотонин, и нарушение его метаболизма, приводят к расстройствам настроения. В этом случае назначается психотропный препарат, который регулирует уровень серотонина в головном мозге», – объяснил Евгений Фомин.

Врач-психиатр уточнил, что эндогенную депрессию нельзя путать с реактивной. Реактивная депрессия – реакция психики на внешние раздражители.

«Например, потеря близкого человека, болезнь, какое-то серьезное потрясение, стрессовая ситуация. Человек реагирует на это событие угнетенным состоянием своей психики. Из такой депрессии легче выйти и даже выйти самостоятельно. Это про то, что говорят «время лечит», постепенно яркость события затирается, и люди приучаются с этим жить. Но, если через край, и человек понимает, что не справляется, у него выходят все симптомы депрессии клинического состояния, то, конечно, он идет либо к психотерапевту, а если совсем невмоготу, то к психиатру», – сказал врач.