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Здоровье / Общество

Остеопороз: 4 способа предотвращения данного заболевания костей

00:40 26.11.2019 Фото: pxhere.com
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Упражнения, продукты богатые витамином D и еще несколько способов предотвратить развитие такого недуга, как остеопороз, названы в статье.

Остеопороз: 4 способа предотвращения данного заболевания костей
Что должен знать каждый больной диабетом или преддиабетом про остеопороз

Люди с остеопорозом теряют плотность костей, что повышает вероятность переломов. Когда кости ломаются, особенно тазовая кость, это может иметь длительные последствия для жизни человека. Как и от диабет, лекарства от остеопороза, к сожалению, не существует.

Наличие диабета увеличивает риск многих заболеваний, включая остеопороз. Но знание того, как правильно управлять диабетом и поддерживать здоровье костей — лучший способ предотвратить развитие этого осложнения.

Что делать, чтобы предотвратить остеопороз?

Ешьте продукты, богатые кальцием и витамином D.  Костям нужен кальций, чтобы оставаться сильными, но для того, чтобы организм эффективно усваивал кальций, ему нужен витамин D. Продукты, богатые кальцием, включают зеленые листовые овощи, молочные продукты, бобы, свежая рыба.

Упражнения. Кости хорошо реагируют на упражнения с нагрузкой и сопротивлением. Регулярные упражнения улучшают равновесие и гибкость, тем самым уменьшая вероятность падения и развития переломов костей.
Бросить курить и пить алкоголь. Курение и употребление алкоголя негативно влияют на здоровье костей. Курение предотвращает усвоение кальция, в то время как потребление алкоголя увеличивает потерю костной массы и риск переломов.
Пройдите тесты плотности кости. Поговорите со своим врачом о прохождении тестов плотности кости. Они помогают диагностировать остеопороз еще до того, как вы перенесете перелом.

Источник: МедикФорум

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