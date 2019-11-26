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Путин поговорил с Зеленским о передаче «провокационных» кораблей и транзите газа

10:00 26.11.2019 Фото: Кремлин.ру
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Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева накануне саммита в «нормандском формате». Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Путин поговорил с Зеленским о передаче провокационных кораблей и транзите газа
Владимир Путин

С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщает сайт Кремля.

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