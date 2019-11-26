С 1 млрд рублей начнется строительство синхротрона в научном центре Новосибирска в 2020 году

Предполагаемая предельная стоимость объекта составит 37,1 млрд рублей за 5 лет. Финансирование проекта предусмотрено в рамках нацпроекта «Наука». Объект представляет собой единый комплекс зданий, инженерного и технологического оборудования.

Стал известен порядок финансирования строительства синхротрона

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликован текст постановления, согласно которому определен срок начала финансирования строительства синхротрона. Согласно документу, финансирование проекта начнется с 2020 года. В этом году первый этап создания синхротрона должен быть профинансирован за счет внебюджетных источников Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, — указано в пояснительной заметке к документу.

В 2020 году предполагается выделить из федерального бюджета 1 млрд руб., в 2021 — 3,4 млрд руб., в 2022 — 10,5 млрд руб., в 2023 — 12,9 млрд руб., в 2024 году — 9,3 млрд руб. Предполагаемая предельная стоимость объекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет, составит 37,1 млрд руб.

Государственным заказчиком будет ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» г. Москва, а застройщиком (заказчиком) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН» г. Новосибирск.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 6 декабря. Финансирование проекта предусмотрено в рамках нацпроекта «Наука».

Что построят

В пояснительной записке изложены параметры синхротрона. Объект представляет собой единый комплекс зданий, инженерного и технологического оборудования. Основное здание представляет собой круг диаметром около 230 м, внутри которого находится кольцевой ускорительный комплекс, формирующий пучки электронов с заданными характеристиками. Ускорительный комплекс состоит из линейного ускорителя, бустерного синхротрона (бустера) и основного кольца периметром около 480 м. На основном кольце устанавливаются специализированные устройства, генерирующие синхротронное излучение. Ускорительный комплекс окружен стеной биологической защиты для защиты персонала от воздействия радиации.

К «кругу» симметрично прилегают корпуса, имеющие независимый фундамент. Эти корпуса (так называемые «крылья») предназначены для размещения специализированных экспериментальных станций длиной до 120 м. Также симметрично к экспериментальному залу примыкают административный корпус с офисными помещениями и лабораторный корпус, в котором размещается вспомогательное оборудование.

На инженерно-строительную инфраструктуру потратят примерно половину стоимости проекта, сам ускорительный комплекс будет стоить около 30% от общей стоимости, оставшиеся 20% потратят на пользовательскую инфраструктуру экспериментальных станций и лабораторного комплекса. «Заметная часть оборудования пользовательской инфраструктуры будет создана силами отечественных НИИ, вузов и производственных компаний, — указано в пояснительной заметке. — локализация производства объекта в России составит более 80%»

На этапе выхода на полную мощность в проекте будет более 250 участников, из них около 130 — научно-исследовательские организации, более 20 — вузы, более 30 — промышленные предприятия и организации реального сектора экономики, более 10 — иностранные организации.

Запланировано создание более 300 новых рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников и дополнительно в экспериментальных работах будет задействовано около 100 научных сотрудников ежедневно.

Источник: РБК