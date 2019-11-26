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Арестовали по делу о коррупции на 58 млн рублей замглавы Росалкогольрегулирования

14:30 26.11.2019 Фото: pixabay.com
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В конце прошлого года суд заочно арестовал бывшего главу ведомства по обвинению в махинациях на 30 млрд рублей. Задержать его до сих пор не удалось.

Арестовали по делу о коррупции на 58 млн рублей замглавы Росалкогольрегулирования
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную, обвиняемую в злоупотреблении на 58 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья Сергей Артемов.

Защита просила суд оставить ее на свободе — обвиняемая хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях, однако эти аргументы не убедили суд. Срок ареста установлен до 20 января.

Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.

Те исполнили приказ «из карьеризма и желания выслужиться», утверждают в Следственном комитете. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.

После задержания чиновница, по данным защиты, подала в отставку. Удовлетворено ли ее прошение, пока неизвестно.
Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.

Источник: РИА Новости

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