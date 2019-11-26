Имущество на 2,2 млрд рублей изъяли у экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура просит обратить в пользу государства 120 объектов недвижимости, земельный участок, 16 автомобилей, 15 наручных часов, здания, две квартиры в Йошкар-Оле, денежные в рублях и долларах, 25 золотых слитков и другое.

Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Как сообщил адвокат обвиняемого, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Нижегородский районный суд в понедельник обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина.

«Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворен», — сказала адвокат, отметив, что решение не вступило в законную силу и будет обжаловано.

Генпрокуратура РФ предъявила иск к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову об обращении в доход государства имущества, в отношении которого им не представлено сведений о приобретении на законные доходы. Общая стоимость имущества, на которое было обращено исковое требование, превысила 2,2 млрд рублей.

Генпрокуратура просила обратить в пользу государства 120 объектов недвижимости, земельный участок, 16 автомобилей, 15 наручных часов престижных марок, здания торгового центра и спортивно-оздоровительного комплекса, две квартиры в Йошкар-Оле, денежные средства в банках в сумме 4,7 млн рублей, а также наличные в рублях, долларах и евро, 25 золотых слитков и другое имущество. «В состав указанного имущества входило имущество восьми юридических лиц, в том числе приобретенное раньше, чем Маркелов стал губернатором, а также имущество его супруги Татьяны Ивановны», — уточнила адвокат.

Как уточнил ТАСС другой адвокат Игорь Трунов, обращению в доход государства подлежат наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, денежные средства в размере более 8,5 млн рублей, 224 тысячи долларов США, 660 тысяч евро, а также земельный участок, квартиры и помещение, дорогостоящие предметы роскоши, денежные средства и обыкновенные именные акции. «В частности, это земельный участок кадастровой стоимостью почти 9 млн рублей, два не поставленных на кадастровый учет объекта — торговый центр площадью 3,3 тыс. кв. метров стоимостью не менее 156 млн рублей и спортивно-оздоровительный комплекс многофункционального назначения площадью более 10 тысяч кв. метров совокупной стоимостью не менее 353 млн рублей, две квартиры и помещение в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью более 22 млн рублей, свыше 950 наименований дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму почти 30 млн рублей, в том числе 25 золотых слитков, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов, а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 млн рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер» и АО СПК «МАПДС», — рассказал Трунов.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривается в Нижнем Новгороде. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях экс-глава Марий Эл отрицает.

Источник: ТАСС