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Кататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска

18:00 26.11.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Подъемная платформа в здании рынка предназначена на тот случай, если действующие эскалаторы сломаются. При этом прокатиться на подъемнике может только один бердчанин со специально обученным сотрудником рынка.

Кататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска
По мнению бердчан, лифт на рынке — необходим

— Для чего нужен лифт в здании рынка Бердска? На третьем этаже открыли детскую игровую комнату, но попасть туда с ребенком на коляске очень трудно. Приходится бродить по торговым рядам, а потом на эскалаторе подниматься, — сетовала бердчанка Татьяна в беседе с «Курьер. Среда. Бердск»в начале ноября.

Генеральный директор ООО «Бердский рынок» Татьяна Шлейникова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что при строительстве вещевого рынка проектом для перемещения маломобильных групп предусмотрены два эскалатора на подъем и спуск.

Они оснащены поручнями, угол уклона составляет 12 градусов, ширина — 1 метр. На него устойчиво заедет любая инвалидная коляска, расстояние по осям поручней позволяет держаться за оба поручня, — рассказала в письменном ответе на запрос «Курьер. Среда Бердск» гендиректор бердского рынка сегодня, 26 ноября.

Татьяна Шлейникова отметила, что в случае каких-либо проблем с подъемом и спуском на траволаторе ( эскалатор — прим. ред.) можно обратиться в службу охраны на первом этаже здания для ситуационной помощи.

На период ремонта или технического обслуживания траволаторов, проектом предусмотрена подъемная платформа с вертикальным перемещением для маломобильных групп, с числом одновременно перевозимых — 1 человек, с сопровождением обученного специалиста рынка, — отметила Татьяна Федоровна.

Стоит отметить, что без сопровождающего подъем или спуск запрещены. Ведь вид управления платформы ручной, а кнопка вызова должна удерживаться на протяжении всей поездки.

Кататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска
Кататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска
Кататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска
Кататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска
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