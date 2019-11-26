Семь человек погибли и более 320 пострадали при мощном землетрясении в Албании

Албанские власти приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в трех городах республики. Толчки от землетрясения магнитудой 6,4 ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и Италии.

В Албании семь человек погибли при землетрясении

По меньшей мере семь человек погибли, 325 пострадали в результате произошедшего в Албании в ночь на вторник землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщила албанская газета Koha Jone со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

По его данным, пострадавшие доставлены в больницы Дурреса и Тираны. При этом в спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи, отмечает издание.

Власти Албании приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в трех городах республики, включая Тирану, Дуррес и Лежу. Об этом во вторник сообщила министр образования, спорта и молодежи Беза Шахини.

«Сегодня, 26 ноября 2019 года в образовательных учреждениях Тираны, Дурреса и Лежи не будет занятий. О других деталях мы сообщим позднее», — цитирует министра Албанское телеграфное агентство.

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано около 04:00 по местному времени (06:00 мск). По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в столице страны Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Источник: ТАСС