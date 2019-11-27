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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

09:01 27.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
«Курьер. Среда. Бердск», №45/2019

Сегодня, 27 ноября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №45/2019.

В номере вы прочтете:

1. Райффайзенбанк закрывает единственное отделение в Бердске, но оставляет 3 банкомата.

2. Яхтой за 20 млн рублей владеет житель Бердска.

3. Не разглядела пневмонию и поставила диагноз без пациента фельдшер в ЦГБ.

4. Проезд в автобусе подорожает на 2 рубля с 8 декабря.

5. Рейтинг: самым безопасным и комфортным оказался Бердск.

6. За три дня на пожарах погибли два человека.

7. Водители давились в очередях за «дешевой» справкой. Путин отменил анализы.

8. Компания-банкрот требует 17 млн рублей с собственников офисов в новостроке.

9. Лезут под поезда, игнорируя мост, и рискуют жизнью бердчане на железной дороге.

10. Поменяли «трудное» отчество педагогу в старом Бердске.

11. Спасли больного ребенка мигрантки из Узбекистана.

12. Турагент собрал деньги, но не дал путевки.

13. Когда можно не ходить в школу и детский сад.

14. После ремонта за 11 млн рублей откроется детская поликлиника.

15. Хклиганы избили молодого мужчину до сотрясения мозга.

На обложке — Путин спас кошельки водителей.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

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