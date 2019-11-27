Попавшее в Сеть видео избиений подростков сверстниками проверяет СК в Новосибирске

На одном из роликов два юноши бросаются на двух других — они не сопротивляются. На втором, записанном под музыку со словами «АУЕ» и «зона» — жертва только одна, в конце записи подросток начинает задыхаться.

Избиение происходило на глазах девушек

Следственный комитет начал проверку после избиения подростков в Новосибирске после появления информации в СМИ. В соцсетях опубликованы два видео нападения на несовершеннолетних.

-Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района Новосибирска», — сообщили в региональном управлении СКР сегодня, 27 ноября. — По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

По данным сообщества «Инцидент. Новосибирск», избиения проходили в районе улицы Богдана Хмельницкого «за ДК «Горького» во дворах».

«На одном из видео пинают с размаху ногой по лицу (насколько известно, перелом челюсти и носа), — рассказала одна из подписчиц. — На другом пинают в грудную клетку. Мальчик задыхался. И это видно на видео. Есть еще информация, что бьют головами о поребрик».

«Инцидент» опубликовал два видео. На одном из них два юноши бросаются на двух других, которые не сопротивляются. На втором, записанном под музыку со словами «АУЕ» и «зона» — жертва только одна, в конце записи подросток начинает задыхаться. Избиения проходили на глазах других подростков, в том числе девушек.