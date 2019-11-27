Суд закрыл из-за антисанитарии на 2 месяца «Вкусную Прагу» в Новосибирске

По решению суда приостановлена деятельность антисанитарного пункта питания, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 ноября, в управлении ФССП по Новосибирской области.
В Октябрьском районе Новосибирска на 60 суток приостановлена деятельность пункта общественного питания в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.
Специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в ходе внеплановой проверки установлено, что ООО «Вкусная Прага» допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе: отсутствуют производственное оборудование для обработки сырья, при хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, не обеспечено наличие медицинских книжек на каждого работника.
В результате суд признал ООО виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ. Учитывая тот факт, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Вкусная Прага» сроком на 60 суток.
Постановление суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Октябрьскому району. В тот же день судебный пристав осуществил выход по адресу нахождения ООО, вручил директору все необходимые документы, а также составил акт об отсутствии ведения промышленной деятельности в помещении.
Теперь судебным приставом до окончания срока административного приостановления будет проводиться регулярная проверка исполнения предъявленных требований. Пункт питания сможет возобновить свою работу ранее указанного срока, если все выявленные недостатки будут устранены и суд примет соответствующее решение.