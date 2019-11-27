27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Суд закрыл из-за антисанитарии на 2 месяца «Вкусную Прагу» в Новосибирске

14:30 27.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Роспотребнадзор нашел отсутствие производственного оборудования для обработки сырья, при хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, не обеспечено наличие медицинских книжек на каждого работника.

Суд закрыл из за антисанитарии на 2 месяца Вкусную Прагу в Новосибирске
Судебные приставы исполняют решение суда

По решению суда приостановлена деятельность антисанитарного пункта питания, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 ноября, в управлении ФССП по Новосибирской области.

В Октябрьском районе Новосибирска на 60 суток приостановлена деятельность пункта общественного питания в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в ходе внеплановой проверки установлено, что ООО «Вкусная Прага» допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе: отсутствуют производственное оборудование для обработки сырья, при хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, не обеспечено наличие медицинских книжек на каждого работника.

В результате суд признал ООО виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ. Учитывая тот факт, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Вкусная Прага» сроком на 60 суток.

Постановление суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Октябрьскому району. В тот же день судебный пристав осуществил выход по адресу нахождения ООО, вручил директору все необходимые документы, а также составил акт об отсутствии ведения промышленной деятельности в помещении.

Теперь судебным приставом до окончания срока административного приостановления будет проводиться регулярная проверка исполнения предъявленных требований. Пункт питания сможет возобновить свою работу ранее указанного срока, если все выявленные недостатки будут устранены и суд примет соответствующее решение.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы едите в общепите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

По 1 млн рублей получат педагоги в рамках программы «Земский учитель» в Новосибирской области
15:30 27-11-2019
По 1 млн рублей получат педагоги в рамках программы «Земский учитель» в Новосибирской области
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
15:21 27-11-2019
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
БердскУкрал бутылку коньяка 18-летний бомж в магазине Бердска
15:15 27-11-2019
Украл бутылку коньяка 18-летний бомж в магазине Бердска
Продовольственный фантом: Компанию "Дары Алтая" не нашел Роспотребнадзор по заявленному фирмой адресу
15:00 27-11-2019
Продовольственный фантом: Компанию
Построенный по региональному приоритетному проекту детсад открыли в Новосибирске
14:51 27-11-2019
Построенный по региональному приоритетному проекту детсад открыли в Новосибирске
БердскДва инвалида с ампутированными кровоточащими ногами больше часа ждали очередь в поликлинике Бердска
14:45 27-11-2019
Два инвалида с ампутированными кровоточащими ногами больше часа ждали очередь в поликлинике Бердска
Суд закрыл из-за антисанитарии на 2 месяца "Вкусную Прагу" в Новосибирске
14:30 27-11-2019
Суд закрыл из-за антисанитарии на 2 месяца
БердскФакты о жизни каторжан в кандалах ГУЛАГа хранятся в музее репрессий Искитима 1
14:15 27-11-2019
Факты о жизни каторжан в кандалах ГУЛАГа хранятся в музее репрессий Искитима
БердскНападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело 13
14:10 27-11-2019
Нападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело
Шнуров: образ сварщика ассоциируется с СССР и бутылкой водки 2
14:00 27-11-2019
Шнуров: образ сварщика ассоциируется с СССР и бутылкой водки