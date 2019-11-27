Суд закрыл из-за антисанитарии на 2 месяца «Вкусную Прагу» в Новосибирске

Роспотребнадзор нашел отсутствие производственного оборудования для обработки сырья, при хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, не обеспечено наличие медицинских книжек на каждого работника.

Судебные приставы исполняют решение суда

По решению суда приостановлена деятельность антисанитарного пункта питания, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 ноября, в управлении ФССП по Новосибирской области.

В Октябрьском районе Новосибирска на 60 суток приостановлена деятельность пункта общественного питания в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в ходе внеплановой проверки установлено, что ООО «Вкусная Прага» допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе: отсутствуют производственное оборудование для обработки сырья, при хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, не обеспечено наличие медицинских книжек на каждого работника.

В результате суд признал ООО виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ. Учитывая тот факт, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Вкусная Прага» сроком на 60 суток.

Постановление суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Октябрьскому району. В тот же день судебный пристав осуществил выход по адресу нахождения ООО, вручил директору все необходимые документы, а также составил акт об отсутствии ведения промышленной деятельности в помещении.

Теперь судебным приставом до окончания срока административного приостановления будет проводиться регулярная проверка исполнения предъявленных требований. Пункт питания сможет возобновить свою работу ранее указанного срока, если все выявленные недостатки будут устранены и суд примет соответствующее решение.