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Пособие по беременности: от чего зависит размер декретных?

17:52 27.11.2019 Фото: pxhere.com
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Чем выше зарплата у женщины, тем больше сумма её пособия. В нынешнем 2019 г. максимальная сумма, которую может получить женщина за 140 дней декрета, – 301 095,20 руб., за 156 дней – 335 506,08 руб., за 194 дня – 417 231,92 руб.

Пособие по беременности: от чего зависит размер декретных?
Сумма пособия по беременности и родам напрямую зависит от зарплаты

Отвечает начальник отдела мониторинга реализации расчёта и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования РФ Ирина Савченко:

– Сумма пособия по беременности и родам напрямую зависит от зарплаты, которую получала женщина за два календарных года, которые предшествовали году, когда она взяла отпуск по беременности и родам. Скажем, если вы уходите в декрет в текущем 2019 г., значит, будут учитываться ваши заработки за 2017 и 2018 гг.

Пособие выплачивается суммарно за 140 дней: 70 дней до и 70 дней после родов. В случае осложнённой беременности – за 156 дней, многоплодной – за 194 дня. Понятно, что чем выше зарплата у женщины, тем больше сумма её пособия. В нынешнем 2019 г. максимальная сумма, которую может получить женщина за 140 дней декрета, – 301 095,20 руб., за 156 дней – 335 506,08 руб., за 194 дня – 417 231,92 руб.

Чтобы получить этот максимум в 2019 г., в 2017 г. надо было за год заработать не меньше 755 тыс. руб., а в 2018 г. – 815 тыс. руб. Причём работать надо обязательно официально по трудовому договору. Если женщина трудится нелегально, она не является застрахованной в Фонде социального страхования РФ, а значит, пособие по беременности и родам не получит.

Источник: АиФ

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