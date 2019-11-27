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Красота / Общество

Убираем жир с живота и боков

21:14 27.11.2019 Фото: pxhere.com
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Убрать жир с боков и живота, как отмечают эксперты, можно, если знать некоторые секреты.

Убираем жир с живота и боков

К проблемам с чрезмерным объемом жира может приводить, например, пристрастие к алкоголю

Женщины, сидящие на изнурительных диетах, часто жалуются на жир, сконцентрированный на боках — согнать его бывает чрезвычайно сложно, даже соблюдая строгие диетические ограничения. Убрать жир с боков и живота, как отмечают эксперты, можно, если знать некоторые секреты.

Для начала нужно разобраться в причинах образования жира. Человеческое тело, по словам специалистов, накапливает его не просто так. С неконтролируемым приемом пищи и слишком калорийным питанием все ясно, но мало кто знает, что к проблемам с чрезмерным объемом жира может приводить, например, пристрастие к алкоголю. Плюс, причины могут таиться в дефиците физической активности, гормональных препаратах или наследственной предрасположенности.

«Скопления внутреннего жира часто обусловлены низкой подвижностью, дефицитом сна, слишком большим количеством сладостей в рационе, а также естественным старением и связанными с ним гормональными изменениями. Кроме того, важную роль в образовании внутреннего жира играет стресс», — рассказывают медики.

Соответственно, для того, чтобы избавиться от внутреннего жира, следует сосредоточиться на коррекции перечисленных факторов. Но тут нужно понимать, что похудеть локально (то есть, убрать только живот или бока) — невозможно. Это значит, что женщинам, которые планируют избавиться от живота и боков, нужно заранее подготовиться к потере объемов в области груди и бедер.

 Источник: Planet Today
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