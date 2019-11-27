11 способов применения остатков обоев после ремонта

У вас недавно был ремонт, после которого остались лишние обои? Вы не знаете, что с ними сделать – выкинуть или оставить про запас? Ни тот, ни этот вариант не считается единственно-верным.

Стильно и ярко смотрятся обои, выделяющие одну из стен в комнате

Остатки обоев можно использовать для украшения интерьера, особенно, если за это возьмется творческий человек.

Надеемся, вы один из них, и в ваших руках куски обоев превратятся в настоящее произведение искусства. Как использовать остатки обоев, чтобы украсить квартиру.

КРАСИВЫЙ ПОТОЛОК

Не пугайтесь, если все сделать грамотно, никто и подумать не посмеет, что вы оклеили потолок обоями по причине нехватки средств на подвесные потолки. Оклеить потолок обоями получится в случае, если у вас остался один или несколько неиспользованных рулонов.

Только смотрите, чтобы обои на потолке и стенах не сливались – это превратит комнату в замкнутый куб, из которого всеми способами захочется выбраться наружу.

ОБОИ НА ДВЕРЬ

Необычный вариант обновить дверь, не прибегая к помощи монтажников и дизайнеров. Правда, для украшения дверей обоями стоит отдавать предпочтения износостойким вариантам, которые при необходимости можно помыть, перекрасить или отодрать без внешних потерь для двери.

Интересный ход будет создать потайную дверь, которую просто так не разглядишь.

УКРАШАЕМ НИШУ

Ниши в квартирах выглядят не самым лучшим образом, скучным, мы бы даже сказали. Да что там скучные – неровные они, часто с трещинами и неэстетичными выпуклостями. Недостатки легко превращаются в достоинства путем несложных манипуляций: оклейте нишу яркими обоями, оставшимися после ремонта.

Ни в коем случае не клейте одинаковые обои в нише и на стенах.

АКЦЕНТНАЯ СТЕНА

Стильно и ярко смотрятся обои, выделяющие одну из стен в комнате. Акцентная стена привлекает внимание, разбавляет скучную атмосферу, помогает зонировать пространство и просто сделать акцент на одной из части комнаты. Вы можете выделить абсолютно любую стену – за диваном, за изголовьем кровати, за обеденным или компьютерным столом.

Чтобы сфокусировать на этом приеме внимание, оклейте границы молдингами или плинтусами.

ХОЛОДИЛЬНИК

Запишите к варианту обновления еще и обои. Этот способ намного интереснее, чем привычные магниты на холодильник, которые всем надоели. Правда, как и с дверью, обои подойдут износостойкие, поскольку дверкой холодильника мы хлопаем намного чаще.

Если вы не уверены, что обойный холодильник впишется в интерьер кухни, можете поэкспериментировать с этим вариантом на даче.

ДЕКОР ПРЕДМЕТОВ

Обоями можно обклеить почти любой предмет, придавая ему оригинальности и свежести. Вы можете обновить настольную лампу, обклеив обоями каркас абажура; обувные коробки и короба для хранения всяких мелочей; шкатулки для украшений; вазы, жестяные банки, бутылки и цветочные горшки; рамки для фотографий или картин.

Даже самый непримечательный предмет станет выглядеть иначе, обновив вы его обоями.

ВНЕШНИЙ ДЕКОР МЕБЕЛИ

Если старая мебель наскучила или потеряла первоначальный вид, вы можете это легко исправить, пустив в ход куски оставшихся обоев. Помните, виниловые обои могут раствориться под действием лака. Украсить мебель можно фрагментами, если количество обоев не позволяет оклеить всю поверхность.

Декорировать обоями можно любую мебель: тумбы, комоды, шкафы, столы, стенки.

ВНУТРЕННИЙ ДЕКОР МЕБЕЛИ

Очень красиво смотрится мебель, оклеенная внутри – это оживит интерьер, сделает помещение уютным, а мебель яркой. Если внутренний декор мебели будет совпадать с цветом аксессуаров в комнате – это будет превосходно.

Комната заиграет, перестанет быть скучной, значит, и настроение у вас будет отличным изо дня в день.

ЛЕСТНИЦА

Когда от ремонта остаются узкие продолговатые обрезки, их можно использовать для украшения лестницы. Особенно такой эксперимент подойдет для дачи, поскольку не каждая квартира оборудована лестницей, да и никто не станет бездумно применять подобную технику декора.

Обои на лестнице придадут интерьеру присутствие в романтичном домике где-нибудь на юге Франции, воссоздав прованс в лучшем его стиле.

ПЭЧВОРК

Такой модный тренд, как пэчворк давно завоевал любовь дизайнеров многих направлений. В интерьере его тоже частенько применяют. Если у вас остались несколько видов обоев, собранные с разных комнат, скомбинируйте их на одной стене и яркий акцент будет готов.

Только помните, чтобы техника смотрелась аккуратно, нарежьте их одинаковыми квадратами, распределив в шахматном, хаотичном или зигзагообразном порядке.

ОБОИ В РАМКЕ

Самый простой и незамысловатый, но ничуть не скучный способ использования остатков обоев. Получится эдакая картина, за которую вам не придется платить, только сделать.

Источник: Хочу