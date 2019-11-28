Вокальный ансамбль детсада «Дельфин» занял 1 место на конкурсе в честь мам в Бердске

64 конкурсанта в возрасте 5-6 лет из 15 детских садов Бердска и Академгородка исполняли песни, от которых умилялись и плакали зрители и жюри.

В пятый раз прошел муниципальный вокальный Фестиваль-конкурс детского творчества «Песня маминой улыбки»

23 ноября в Молодежном центре «100 друзей» в пятый раз прошел муниципальный вокальный фестиваль-конкурс детского творчества «Песня маминой улыбки».

По словам организаторов мероприятия центра дополнительного образования «Перспектива» конкурс проводился с целью укрепления традиционных семейных ценностей, выявления и раскрытия юных талантов. В фестивале-конкурсе приняло участие 64 конкурсанта в возрасте 5-6 лет из 15 дошкольных организаций Бердска и Академгородка.

19 вокальных номеров сыновья и дочки посвящали маме. Одни дети немного волновались, другие на сцене себя чувствовали, как рыба в воде. Юные любители пения создали яркие, интересные образы, а зрители и жюри получили наслаждение от трогательных выступлений, которые родители снимали на телефон.

— Конкурс традиционный, красивый, яркий. Мы видим, какие у нас звездочки в Бердске. Это очень радует. Все мамы испытывают гордость за своих детей, — отметила директор школы №4 Гузалия Павлова.

По итогам выступлений в номинации «Сольный вокал» 1 место завоевала Екатерина Коноплева (МАДОУ № 16 «Белочка»), муз. руководитель Василенко Ирина Ивановна.

2 место – Екатерина Архипова (МАДОУ № 25 «Рябинка»), муз. руководитель Павлова Елена Вячеславовна.

3 место – Максим Вишняк (МБДОУ № 24 «Пчёлка»), муз. руководитель Гордеева Наталья Анатольевна.

В номинации «Вокальный ансамбль» 1 место получил вокальный ансамбль МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», муз. руководитель Костылева Ольга Юрьевна.

2 место – вокальный ансамбль МАДОУ № 3 «Журавушка», муз. руководитель Моисеева Елена Алексеевна.

2 место – вокальный ансамбль МБДОУ № 12 «Красная шапочка», муз. руководитель Черногузова Галина Вячеславовна.

2 место – вокальный ансамбль МБДОУ № 27 «Родничок», муз. руководитель Ефимченко Ольга Ивановна.

3 место – вокальный ансамбль МАДОУ № 7 «Семицветик», муз. руководитель Барнашова Евгения Геннадьевна.

3 место — вокальный ансамбль МБДОУ № 1 «Сибирячок», муз. руководитель Молосова Майя Владимировна, Сысоева Ольга Геннадьевна.

Юные таланты получили дипломы и подарки.

Автор видео Елена Белоусова

