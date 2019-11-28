Более 933 млн рублей выплатили за труд муниципальным чиновникам и бюджетникам в Бердске с начала года

Зарплату из бюджета получают 3750 человек. Из них львиная доля — сотрудники муниципальных учреждений. Муниципальных служащих в Бердске всего 93 человека.

Спикер горсовета Валерий Бадьин (на фото — слева) является работником органа местного самоуправления

По данным администрации Бердска, в органах местного самоуправления города работают 93 муниципальных служащих. Фактические затраты на оплату их труда с начала года составили 36,3 млн рублей.

Работников органов местного самоуправления в бердской власти насчитывается 64 человека. Им заплатили за работу в 2019 году 15,8 млн рублей.

В муниципальных учреждениях Бердска трудится 3593 сотрудника. В качестве заработной платы им выплатили с начала года 881,2 млн рублей.

Данные о численности чиновников и бюджетников и затратах на оплату труда даны на 1 октября 2019 года.