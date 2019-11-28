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Поиск вора: Отключение тепла не почувствуют жители 300 домов в Бердске

10:34 28.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Для поиска расхитителей специалисты КБУ проводят веерное отключение отопления, которое потребители даже не заметят.

Поиск вора: Отключение тепла не почувствуют жители 300 домов в Бердске
В течение двух недель на котельной «Вега» повышена подпитка, что может привести к аварии на сетях

Отключают отопление в домах, чтобы найти расхитителей горячей воды из батарей, сотрудники Комбината бытовых услуг Бердска.

В течении двух недель на котельной «Вега» повышена подпитка, утечка воды не обнаружена. Сверхнормативная подпитка котельной несет угрозу системы теплоснабжения всей зоны работы котельной, это порядка 300 жилых домов. В случае аварийной ситуации на сетях, объема подпиточных аккумуляторных баков не хватит и остановится котельная, люди останутся в мороз без тепла, сообщил КБУ.

Есть предположение, что происходит хищение теплоносителя, поэтому 28 ноября 2019 года планируется временное отключение потребителей от котельной «Вега», для проверки на предмет хищения, отметили коммунальщики.

По словам замдиректора про строительству и общим вопросам КБУ Александра Алексеенко, потребители даже не заметят отключения тепла.

— Происходит веерное отключение, буквально на 10 минут, и смотрится состояние подпитки. Дальше идет локализация тех мест, где идет авария или кража. Ни жители, ни потребители это никаким образом не ощутят, — подчеркнул Алексеенко.

Использовать воду из системы отопления, скорее всего, могут какие-то производственники, предположил Александр Алексеенко.

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