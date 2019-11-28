Почти 700 млн добавляет на выкуп земли у жителей под четвертый мост власть в Новосибирске

Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета.

В Новосибирске 3 автомобильных моста

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике принял решение о поправке в проект закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Почти 700 млн рублей предлагается направить на выкуп земли и оплату подготовительных работ под четвертый мост.

Поправка, как сообщает пресс-служба заксобрания, касается работ по четвертому мосту через Обь в Новосибирске. «Предлагается за счет резервного фонда увеличить дорожный фонд на 695 млн рублей — на подготовку территории четвертого моста и выкуп земельных участков, которые освобождаются под строительство. По данным министерства транспорта, эти средства необходимы в первые два квартала 2020 года на оплату работ по уже заключенным контрактам. В проекте бюджета эти затраты не были предусмотрены», — рассказал на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике озвучил его председатель Федор Николаев.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской Группе «ВИС» и её дочерней компании Национальные транспортные концессии. Группой «ВИС» (АО) владеет Игорь Снегуров. Ранее в числе собственников числился Дмитрий Рябов. Последний работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга. Впрочем представители компании заявляли о выкупе доли Рябова Игорем Снегуровым. Генеральным подрядчиком строительства моста является ООО «ПФ «ВИС» (входит в Группу «ВИС»). Ранее заявлялось, что одним из подрядчиков может стать АО «Автобан» депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа, единоросса Алексея Андреева.

В проекте областного бюджета на 2019 год запланировано 2,14 млрд рублей на четвертый мост. Общая стоимость объекта составляет около 40 млрд рублей, в 4 млрд оценивается подготовка площадки и расселение жителей территории в створе объекта, которые возьмет на себя областной бюджет. Федеральная правительственная комиссия предварительно решила выделить 26,2 млрд рублей на строительство объекта из средств, собранных по системе «Платон». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Новосибирцы провели несколько акций протеста против такой модели финансирования.

На левом берегу Оби начались работы по выносу коммуникаций, областной департамент земельных отношении выпустил приказы об изъятии десятков участков, на которых стоят частные жилые дома.

Источник: tayga.info