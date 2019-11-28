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Из-за пожара в раздевалке эвакуировали 90 психбольных из лечебницы Новосибирска

13:13 28.11.2019 Фото: pixabay.com
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Всех пациентов оперативно перевели в соседний корпус. Пострадавших нет. Медицинское учреждение работает в обычном режиме.

Из за пожара в раздевалке эвакуировали 90 психбольных из лечебницы Новосибирска
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет

Вечером 27 ноября на первом этаже одного из корпусов Новосибирской психиатрической больницы №3 по адресу ул. Красноводская, 36, в раздевалке медико-реабилитационного отделения произошло возгорание.

На тот момент в отделении находилось 90 пациентов и пять человек медицинского персонала. Сработала пожарная сигнализация. Персонал больницы действовал слаженно: всех пациентов оперативно перевели в соседний корпус. Пострадавших нет. Медицинское учреждение работает в обычном режиме.

Огонь повредил только помещение раздевалки общей площадью 10 м2. Причины пожара выясняются.

Источник: zdrav.nso.ru

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