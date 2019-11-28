Стоянка вам не парковка: Как не нарушить правила дорожного движения в Бердске

Парковка представляет собой место для стоянки транспортных средств, тогда как стоянка — это действие, связанное с прекращением движения транспортного средства.

Есть специальные парковочные места для инвалидов

На беспорядочные парковки и стоянки пожаловался житель Бердска.

— Мне очень интересно, есть ли точные определения парковок и стоянок. Существуют ли какие-либо нормативы. Как по правилам можно оставлять автомобили в о дворах. И если есть нарушения, то куда жаловаться? — спросил Борис Владимирович.

Вопросы, касающиеся стоянок и парковок разъяснили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Что такое парковка и стоянка

Парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Стоянка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

Из указанных понятий следует, что парковка представляет собой место для стоянки транспортных средств, тогда как стоянка — это действие, связанное с прекращением движения транспортного средства.

Правила остановки и стоянки транспортных средств определяется разделами 12 и 17 ПДД РФ с учетом требований дорожных знаков и разметки.

Вот тебе стоянка!

Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии — на проезжей части у ее края и в случаях, установленных пунктом 12.2 правил, — на тротуаре.

На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на левой стороне дорог с односторонним движением разрешается лишь остановка для загрузки или разгрузки).

Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 — 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых.

Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 — 8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение.

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 — 8.6.9.

Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.

Остановка запрещается:

на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев;

на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу;

ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии — от указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси);

в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств (в том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью), или создаст помехи для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан);

на полосе для велосипедистов.

Стоянка запрещается:

в местах, где запрещена остановка;

вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1;

ближе 50 м от железнодорожных переездов.

При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.

Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения.

Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.

Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Правила во дворах

В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.

Данные требования распространяются также и на дворовые территории.

Добро пожаловать на штрафстоянку

Задержание транспортного средства, то есть исключение его из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), может применяться в целях пресечения нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ.

Куда жаловаться на нарушителей

С сообщением, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения, возможно обратиться в любой территориальный орган МВД России, а также путем направления письменного обращения посредством оператора почтовой связи либо посредством официальных сайтов (54.мвд.рф, гибдд.рф).