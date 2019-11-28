Грядет нашествие снеговиков: Предлагают вылепить снежные фигуры каждой организации Бердска

Каким станет снеговик вашей организации — решать только вам

Создать новогоднее настроение своими руками предлагают жителям Бердска. Причем, стоить это не будет и копейки, а эмоции и заряд энергии, которые бердчане получат в процессе подготовки к празднику, невозможно перевести в денежный эквивалент. И делать особо ничего не надо. Просто вспомнить детство, выйти на улицу веселой ватагой и вылепить снеговика.

В этом году отдел культуры разработал положение по фестивалю снеговиков.

— Предлагаем поучаствовать всем учреждениям для того, чтобы создать праздничную атмосферу не на одной площадке, а по всему городу. Чтобы сотрудники каждого предприятия и организации вышли и допустим, возле своего магазинчика или кофейни, слепили снеговичка. 24-25 декабря мы проедем по городу и в разных номинациях выберем лучших снеговиков. Есть такие номинации как «Самый веселый снеговичок», «Самый музыкальный снеговичок», «Самый грустный снеговичок», — рассказала «Курьер. Среда Бердск» Оксана Мокриенко.

Победителей конкурса снеговиков наградят на открытии городской елки. Оно состоится 26 декабря. В 17.00.

По словам Оксаны Михайловны, конкурса на лучшую Снегурочку в этом году не будет. Но есть альтернатива — конкурс снеговиков.

— Конкурс снеговиков — он более обширный. Хочется, чтобы жители поучаствовали в создании праздничного настроения. Давайте вместе сделаем новогодний праздник, — обратилась к бердчанам начальник отдела культуры.