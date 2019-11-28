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Дом / Общество

Введены новые льготы для сельских жителей

23:55 28.11.2019 Фото: pxhere.com
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Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов. Правительство будет субсидировать ставки, поэтому они не превысят пяти процентов.

Введены новые льготы для сельских жителей
Новые льготы для жителей сел позволят отремонтировать дома

Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов. Правительство будет субсидировать ставки, поэтому они не превысят пяти процентов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кредит можно будет взять на проведение центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда. Размер займа не должен превышать 250 тысяч рублей. Жители Ленинградской области и Дальнего Востока могут получить до 300 тысяч рублей. Кредитный договор рассчитан максимум на пять лет.

Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.

Источник: lenta.ru

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