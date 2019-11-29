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Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска

09:45 29.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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10 мужчин боролись за звание «Лучший по профессии-«Сварщик». Первое место завоевали Андрей Воинцев среди студентов, Иван Прудников электрогазосварщик ООО «Мульти-Пак».

Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Конкурс «Лучший по профессии» проходит второй год подряд

28 ноября в учебных мастерских «Бердского политехнического колледжа» прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии-«Сварщик» (ручная электродуговая сварка, полуавтоматическая сварка в среде защитного газа (ММА/111, MAG/135).

Конкурс проводится в целях развития кадрового потенциала организаций города Бердска, повышения престижа высококвалифицированного труда рабочих профессий, содействия в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям. Организатором конкурса выступил отдел трудовых отношений администрации города Бердска, при активной поддержке Бердского политехнического колледжа.
Конкурс проходил среди сварщиков-профессионалов из организаций нашего города и студентов.

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров приветствуя конкурсантов, отметил что сварщик — мужская профессия.
— Это испытание на профессионализм. Удачи! Пусть победит сильнейший, — напутствовал чиновник.

Директор центра занятости населения Бердска Елена Дмитриева сказала, что они точно не ошиблись с выбором профессии.
— Она вас будет кормить всегда. Вы всегда будете востребованы в семье, у друзей. Сварщики очень редко бывают безработными. У нас очень много вакансий на эту должность, но мало тех, кого мы можем направить. Я желаю, чтобы вы были клиентами нашей службы занятости только в качестве работодателей, — рассказала она.

Председатель жюри конкурса Жанна Шурова отметила, что выбрать лучшего было сложно. Но в жарких спорах определились имена победителей.
— В этом конкурсе нет проигравших. Задача этих конкурсов, сделать так, чтобы профессионалы оставались у нас в городе и делали все для развития и процветания малой родины, — заверила вице-мэр по экономике.

Звучат фанфары и очаровательная ведущая называет имен победителей.
3 место получили Кунгурцев Анатолий среди студентов, Глебов Дмитрий Сергеевич электрогазосварщик ООО «Электроприборы-БЭМЗ» среди профессионалов.
2 место досталось студенту Роману Бабанакову и Александру Мочалову электрогазосварщику ООО «Терморобот» среди профессионалов.
1 место завоевали Андрей Воинцев среди студентов, Иван Прудников электрогазосварщик ООО «Мульти-Пак».
Обладатель 1 места, 18-летний Андрей Воинцев ожидал, что победит.

— Я был уверен, что стану победителем. Я долго готовился и тренировался. Почти каждый день варил дома и в мастерской колледжа, — поделился в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Андрей.

В будущем, молодой специалист планирует работать на заводе.

Иван Прудников сварщиком работает больше 13 лет. Это очень нужная профессия. Он может и ворота сварить, и крышу сделать.
— Я очень люблю варить, особенно аргоном. И варить пищу тоже люблю. Люблю готовить блюда из мяса. Мое коронное блюдо — шашлык! — признался «Курьер. Среда. Бердск» победитель.

Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска
Любит варить аргоном и жарить шашлык лучший сварщик Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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Сварщик- востребованная профессия?

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