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Забили до смерти мебелью мужчину пьяные подростки в Норильске

10:02 29.11.2019 Фото: СК РФ
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Двое парней проникли в квартиру к 41-летнему мужчине. Потерпевший умер на месте происшествия. Под тяжестью предъявленных улик подростки дали признательные показания.

Забили до смерти мебелью мужчину пьяные подростки в Норильске
Следователи задержали двух подростков

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве жителя Норильска в его квартире, сообщает в четверг СК РФ по Красноярскому края.

По предварительной версии СК, вечером в понедельник, 25 ноября, двое пьяных подростков проникли в квартиру к 41-летнему мужчине. Они избили его, используя также предметы мебели.
«Потерпевший умер на месте происшествия… По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15-ти и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания», — говорится в сообщении.

Следователи завели дело по факту убийства, решается вопрос об аресте юношей.

Источник: РИА Новостей

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