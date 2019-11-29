Забили до смерти мебелью мужчину пьяные подростки в Норильске

Двое парней проникли в квартиру к 41-летнему мужчине. Потерпевший умер на месте происшествия. Под тяжестью предъявленных улик подростки дали признательные показания.

Следователи задержали двух подростков

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве жителя Норильска в его квартире, сообщает в четверг СК РФ по Красноярскому края.

По предварительной версии СК, вечером в понедельник, 25 ноября, двое пьяных подростков проникли в квартиру к 41-летнему мужчине. Они избили его, используя также предметы мебели.

«Потерпевший умер на месте происшествия… По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15-ти и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания», — говорится в сообщении.



Следователи завели дело по факту убийства, решается вопрос об аресте юношей.

Источник: РИА Новостей