В 2 раза меньше стали изучать русский язык в мире с начала 90-х

Как следует из доклада Центра социологических исследований Минпросвещения России, количество изучающих русский язык в мире сократилось по сравнению с началом 90-х годов почти в два раза.

По данным социологов, русский занимает сейчас десятое место в мире по распространению, сообщает РБК.

Впрочем, другой документ — «Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом», подготовленный для последнего Совета по русскому языку при президенте, дает другие цифры. Там сказано, что общее количество владеющих русским языком составляет 260 миллионов человек, и это пятое место в мире. Выслушав это замечание, один из авторов проекта Александр Арефьев заверил «РГ», что опубликованные в СМИ цифры — это «предварительные оценки» и исследование нужно закончить.

— Позитив есть по отношению к странам СНГ. С 2015 года снижение числа обучающихся на русском языке прекратилось, и наоборот наблюдается позитивная динамика.

Но вернемся к докладу на грант Минпросвещения. Русский используют в 27 странах. И если в начале 1990-х годов его изучало 74,6 млн человек, то к 2018-му эта цифра снизилась до 38,2 миллионов.

«В этом исследовании авторы опирались на статистические данные по количеству людей, изучающих русский язык в национальных системах образования: школы, колледжи и вузы. Здесь все цифры, которые получены, говорят о том, что такое снижение существует. Но оно не может отражать реальный интерес к русскому языку самих изучающих», — цитируют ректора Института Пушкина Маргариту Русецкую. Современный человек любой иностранный язык предпочитает учить онлайн. Об этом говорят и соцопросы, и данные поисковых систем в интернете, и число подписчиков на соответствующих ресурсах. На одной из крупнейших платформ, Duolingo, три с лишним миллиона подписчиков, изучающих русский язык. Это всего лишь одна платформа, а их десятки».

Русецкая сомневается, что озвученная в СМИ статистика включает в себя данные о детях россиян, проживающих за рубежом.

Комментарий Минпросвещения

Исследование, проводимое за счет грантовой поддержки Минпросвещения России, наглядно демонстрирует ключевые точки, на которые необходимо обратить особенное внимание для выстраивания работы по продвижению и распространению русского языка.

В рамках совместного взаимодействия, включая работу межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка, акцент делается на укрепление и расширение российского культурного и образовательного пространств в мире и продвижение открытого образования на русском языке.

Задействован комплекс механизмов, включая адресную грантовую поддержку профильных организаций. Это открытие новых центров русского языка за рубежом, поддержка просветительских экспедиций, создание массового познавательного онлайн-контента, тренажеров и игровых приложений языковой грамотности для людей всех возрастов.

С 2017 года реализуется гуманитарный проект по направлению за рубеж российских педагогов-предметников. На сегодняшний день в Таджикистане работают 48 преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии. Их работа привела к росту уровня владения русским языком среди таджикистанских школьников. С 2019 года российские педагоги работают в Киргизской Республике, а с 2020 года планируется направить преподавателей во Вьетнам. Есть договоренности с Монголией, а также диалоги с Сербией, Бельгией и Словакией.

В перспективе данный проект планируется расширять на всех, кто готов к нему подключаться, без каких-либо границ.

Источник: РГ