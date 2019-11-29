28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

В 2 раза меньше стали изучать русский язык в мире с начала 90-х

00:09 29.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Русский используют в 27 странах. И если в начале 1990-х годов его изучало 74,6 млн человек, то к 2018-му эта цифра снизилась до 38,2 миллионов.

В 2 раза меньше стали изучать русский язык в мире с начала 90 х

Общее количество владеющих русским языком составляет 260 миллионов человек

Как следует из доклада Центра социологических исследований Минпросвещения России, количество изучающих русский язык в мире сократилось по сравнению с началом 90-х годов почти в два раза.

По данным социологов, русский занимает сейчас десятое место в мире по распространению, сообщает РБК.

Впрочем, другой документ — «Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом», подготовленный для последнего Совета по русскому языку при президенте, дает другие цифры. Там сказано, что общее количество владеющих русским языком составляет 260 миллионов человек, и это пятое место в мире. Выслушав это замечание, один из авторов проекта Александр Арефьев заверил «РГ», что опубликованные в СМИ цифры — это «предварительные оценки» и исследование нужно закончить.

— Позитив есть по отношению к странам СНГ. С 2015 года снижение числа обучающихся на русском языке прекратилось, и наоборот наблюдается позитивная динамика.

Но вернемся к докладу на грант Минпросвещения. Русский используют в 27 странах. И если в начале 1990-х годов его изучало 74,6 млн человек, то к 2018-му эта цифра снизилась до 38,2 миллионов.

«В этом исследовании авторы опирались на статистические данные по количеству людей, изучающих русский язык в национальных системах образования: школы, колледжи и вузы. Здесь все цифры, которые получены, говорят о том, что такое снижение существует. Но оно не может отражать реальный интерес к русскому языку самих изучающих», — цитируют ректора Института Пушкина Маргариту Русецкую. Современный человек любой иностранный язык предпочитает учить онлайн. Об этом говорят и соцопросы, и данные поисковых систем в интернете, и число подписчиков на соответствующих ресурсах. На одной из крупнейших платформ, Duolingo, три с лишним миллиона подписчиков, изучающих русский язык. Это всего лишь одна платформа, а их десятки».

Русецкая сомневается, что озвученная в СМИ статистика включает в себя данные о детях россиян, проживающих за рубежом.

Комментарий Минпросвещения

Исследование, проводимое за счет грантовой поддержки Минпросвещения России, наглядно демонстрирует ключевые точки, на которые необходимо обратить особенное внимание для выстраивания работы по продвижению и распространению русского языка.

В рамках совместного взаимодействия, включая работу межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка, акцент делается на укрепление и расширение российского культурного и образовательного пространств в мире и продвижение открытого образования на русском языке.

Задействован комплекс механизмов, включая адресную грантовую поддержку профильных организаций. Это открытие новых центров русского языка за рубежом, поддержка просветительских экспедиций, создание массового познавательного онлайн-контента, тренажеров и игровых приложений языковой грамотности для людей всех возрастов.

С 2017 года реализуется гуманитарный проект по направлению за рубеж российских педагогов-предметников. На сегодняшний день в Таджикистане работают 48 преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии. Их работа привела к росту уровня владения русским языком среди таджикистанских школьников. С 2019 года российские педагоги работают в Киргизской Республике, а с 2020 года планируется направить преподавателей во Вьетнам. Есть договоренности с Монголией, а также диалоги с Сербией, Бельгией и Словакией.

В перспективе данный проект планируется расширять на всех, кто готов к нему подключаться, без каких-либо границ.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как повысить авторитет и популярность русского языка в мире?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В 2 раза меньше стали изучать русский язык в мире с начала 90-х
00:09 29-11-2019
В 2 раза меньше стали изучать русский язык в мире с начала 90-х
Введены новые льготы для сельских жителей
23:55 28-11-2019
Введены новые льготы для сельских жителей
Когда можно стать владельцем чужой недвижимости?
23:16 28-11-2019
Когда можно стать владельцем чужой недвижимости?
Жителя Якутии увезли в реанимацию после ночи с двумя женщинами
22:56 28-11-2019
Жителя Якутии увезли в реанимацию после ночи с двумя женщинами
В среднем 63 тысячи рублей хотят получать россияне при рождении ребенка
22:42 28-11-2019
В среднем 63 тысячи рублей хотят получать россияне при рождении ребенка
Как выбрать вкусную и "невяжущую" хурму
22:19 28-11-2019
Как выбрать вкусную и
Поел свининки: из китайца достали более 700 ленточных червей-паразитов
21:33 28-11-2019
Поел свининки: из китайца достали более 700 ленточных червей-паразитов
Искусственную елку за 18 млн рублей установили в Кемерове 2
19:15 28-11-2019
Искусственную елку за 18 млн рублей установили в Кемерове
Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье 2
19:00 28-11-2019
Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье
Котолюбивая страна Россия 1
18:15 28-11-2019
Котолюбивая страна Россия