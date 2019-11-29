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Общество / Стиль жизни

Авто по индивидуальному запросу будут делать на АвтоВАЗе

08:55 29.11.2019 Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/AvtoVAZ
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На АвтоВАЗе изучили запросы потенциальных клиентов и решили сформировать отдельное подразделение, которое будет заниматься созданием уникальных комплектаций автомобилей LADA, опираясь на индивидуальные требования покупателей.

Авто по индивидуальному запросу будут делать на АвтоВАЗе
Машина по индивидуальныем требованиям покупателей теперь не мечта

На АвтоВАЗе изучили запросы потенциальных клиентов и решили сформировать отдельное подразделение, которое будет заниматься созданием уникальных комплектаций автомобилей LADA, опираясь на индивидуальные требования покупателей.

Например, клиент выбрал себе в дилерском центре LADA подходящий автомобиль в базовой комплектации. Затем он выбирает те опции, которые хочет, например, сиденья обшитые комбинированной кожей, климат-контроль и черный потолок. Дилер делает заявку на завод и такую машину комплектуют.

Источник отметил, что людей в новое подразделение уже набрали и необходимые площади выделили. Появление новой услуги стоит ждать в новом году.

На АвтоВАЗе нам отказались комментировать эту информацию.

А вы бы хотели иметь возможность создать свою комплектацию автомобиля?

Источник:https: лада.онлайн

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