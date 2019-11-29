Авто по индивидуальному запросу будут делать на АвтоВАЗе

На АвтоВАЗе изучили запросы потенциальных клиентов и решили сформировать отдельное подразделение, которое будет заниматься созданием уникальных комплектаций автомобилей LADA, опираясь на индивидуальные требования покупателей.
Например, клиент выбрал себе в дилерском центре LADA подходящий автомобиль в базовой комплектации. Затем он выбирает те опции, которые хочет, например, сиденья обшитые комбинированной кожей, климат-контроль и черный потолок. Дилер делает заявку на завод и такую машину комплектуют.
Источник отметил, что людей в новое подразделение уже набрали и необходимые площади выделили. Появление новой услуги стоит ждать в новом году.
На АвтоВАЗе нам отказались комментировать эту информацию.
А вы бы хотели иметь возможность создать свою комплектацию автомобиля?
Источник:https: лада.онлайн