30 полицейских ищет отдел МВД Бердска

Полицейские Бердска нуждаются в коллегах

В ОМВД России по городу Бердску появилась новая вакансия в штаб для гражданского персонала. Если вы желаете работать в полиции, то вам нужно позвонить по номеру 8383-232-41-37.

Список вакансий:

Средний и старший начальствующий состав:

1 ед. – начальник дежурной части

1 ед. – старший оперуполномоченный ОНК

1 ед. – оперуполномоченный ОНК

2 ед. – старший УУП

1 ед. – УУП

1 ед. – начальник ОВМ

Рядовой и младший начальствующий

2 ед. – старший полицейский (конвоя) ООиК ИВС ПиО

1 ед. – полицейский (водитель) ИВС ПиО (кат. D)

11 ед. — полицейский взвода ОР ППСП

2 ед. – полицейский (водитель) мобильного взвода ОР ППСП

1 ед. – полицейский (кинолог) ИВС

1 ед. – водитель – сотрудник группы тылового обеспечения

2 ед – полицейский (водитель) ДЧ

1 ед – помощник оперативного дежурного ДЧ

1 ед. – помощник дежурного группы режима ИВС

Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:

1 ед. – оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин

1 ед. — старший инспектор (специалист) группы информационного обеспечения штаба