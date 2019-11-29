29.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

30 полицейских ищет отдел МВД Бердска

13:30 29.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В отделе появилась новая вакансия в штаб для гражданского персонала.

30 полицейских ищет отдел МВД Бердска
Полицейские Бердска нуждаются в коллегах

В ОМВД России по городу Бердску появилась новая вакансия в штаб для гражданского персонала. Если вы желаете работать в полиции, то вам нужно позвонить по номеру 8383-232-41-37.

Список вакансий:

Средний и старший начальствующий состав:

1 ед. – начальник дежурной части

1 ед. – старший оперуполномоченный ОНК

1 ед. – оперуполномоченный ОНК

2 ед. – старший УУП

1 ед. – УУП

1 ед. – начальник ОВМ

Рядовой и младший начальствующий

2 ед. – старший полицейский (конвоя) ООиК ИВС ПиО

1 ед. – полицейский (водитель) ИВС ПиО (кат. D)

11 ед. — полицейский взвода ОР ППСП

2 ед. – полицейский (водитель) мобильного взвода ОР ППСП

1 ед. – полицейский (кинолог) ИВС

1 ед. – водитель – сотрудник группы тылового обеспечения

2 ед – полицейский (водитель) ДЧ

1 ед – помощник оперативного дежурного ДЧ

1 ед. – помощник дежурного группы режима ИВС

Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:

1 ед. – оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин

1 ед. — старший инспектор (специалист) группы информационного обеспечения штаба

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете работать в полицию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Человеческую голову принесла в зубах собака со свалки в Саратове
13:45 29-11-2019
Человеческую голову принесла в зубах собака со свалки в Саратове
Бердск30 полицейских ищет отдел МВД Бердска
13:30 29-11-2019
30 полицейских ищет отдел МВД Бердска
Почему УК "Гурман" банкротит муниципальную управляющую компанию?
13:22 29-11-2019
Почему УК
Минтруд: 31 декабря не будет выходным днем
13:15 29-11-2019
Минтруд: 31 декабря не будет выходным днем
Инъекция кетамина борется c алкогольной зависимостью
13:07 29-11-2019
Инъекция кетамина борется c алкогольной зависимостью
Изготоняли бесов: Засунули кляп в рот и забили плеткой до смерти 9-летнего мальчика родители в Екатеринбурге
13:00 29-11-2019
Изготоняли бесов: Засунули кляп в рот и забили плеткой до смерти 9-летнего мальчика родители в Екатеринбурге
БердскЛишили 1,6 млн рублей на квартиру 97-летнюю фронтовичку Марию Левину из Бердска
12:56 29-11-2019
Лишили 1,6 млн рублей на квартиру 97-летнюю фронтовичку Марию Левину из Бердска
Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз
12:55 29-11-2019
Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз
В бараке с обрушенным потолком живет семья с больным ребенком в Новосибирске. СК возбудил дело
12:53 29-11-2019
В бараке с обрушенным потолком живет семья с больным ребенком в Новосибирске. СК возбудил дело
БердскТребуют вернуть елку на площадь Горького жители Бердска 3
12:45 29-11-2019
Требуют вернуть елку на площадь Горького жители Бердска