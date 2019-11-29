30 полицейских ищет отдел МВД Бердска

В ОМВД России по городу Бердску появилась новая вакансия в штаб для гражданского персонала. Если вы желаете работать в полиции, то вам нужно позвонить по номеру 8383-232-41-37.
Список вакансий:
Средний и старший начальствующий состав:
1 ед. – начальник дежурной части
1 ед. – старший оперуполномоченный ОНК
1 ед. – оперуполномоченный ОНК
2 ед. – старший УУП
1 ед. – УУП
1 ед. – начальник ОВМ
Рядовой и младший начальствующий
2 ед. – старший полицейский (конвоя) ООиК ИВС ПиО
1 ед. – полицейский (водитель) ИВС ПиО (кат. D)
11 ед. — полицейский взвода ОР ППСП
2 ед. – полицейский (водитель) мобильного взвода ОР ППСП
1 ед. – полицейский (кинолог) ИВС
1 ед. – водитель – сотрудник группы тылового обеспечения
2 ед – полицейский (водитель) ДЧ
1 ед – помощник оперативного дежурного ДЧ
1 ед. – помощник дежурного группы режима ИВС
Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:
1 ед. – оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин
1 ед. — старший инспектор (специалист) группы информационного обеспечения штаба