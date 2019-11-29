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Почему УК «Гурман» банкротит муниципальную управляющую компанию?

13:22 29.11.2019
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Скажите, кто в УК » Гурман», у вас есть проблемы с директором Перфиловым М.С. или он у вас делает все по первому требованию?

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Виктор:

-Сегодня на Ленина,11 УК «Гурман» в лице директора Перфилова М.С. проводил собрание о том, что нам не стоит уходить от него и переходить в муниципальную компании, так как «мы ее будем банкротить». Задали вопрос, какое отношение он имеет к банкротству муниципальной компании — ответа не получили. Задали вопрос: вам выдано предписание вернут незаконно начисленные денежные средства по механической уборке снега за 2018 г. Ответ: подал на ГЖИ, как придет ответ, сообщу. Однако не сообщил собственникам, что получил предписание. Спросили, где денежные средства, накопленные с 2006 по 2014 г. на нашем счете по капремонту. Ответа нет. Скажите, кто в УК » Гурман», у вас есть проблемы с директором Перфиловым М.С. или он у вас делает все по первому требованию?

От редакции:

Как сообщил «Курьер. среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, банкротить муниципальную управляющую компанию никто не собирается.

-Да, у нее сложная ситуация, поскольку обслуживает «токсичные» дома, от которых другие УК отказались. Но о банкротстве речь однозначно не идет, — прокомментировал Захаров.

Взаимоотношения собственников жилья и управляющих компаний не являются функцией муниципальной власти. С жалобами на УК следует обращаться в Госжилинспекцию или прокуратуру.

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